Las Dunas son y deben seguir siendo intocables

Una iniciativa tan inesperada como peligrosa acaba de ser sometida en el Senado de la República para descuartizar Las Dunas, de Bani.

Bajo la máscara de un alegado pragmatismo social, el senador de la provincia Peravia, Julio Fulcar, promueve una resolución que, en la práctica, busca mutilar los límites del ese santuario único y consagrar la capitulación del Estado ante la ilegalidad.

Resulta una contradicción grotesca y un desacierto monumental que sea precisamente el representante de esa provincia quien intente fraguar semejante atentado contra el patrimonio natural de su propio pueblo.

La excusa esgrimida —regularizar asentamientos ilegales— no solo es débil, sino que es el caballo de Troya perfecto para legalizar un despojo y allanar el camino a intereses oscuros que durante años hemos denunciado.

No se trata de "definir linderos", como arguye el senador. Los límites de Las Dunas ya están clarísima e inequívocamente establecidos por la Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas.

Lo que realmente se persigue es reducirlos, recortarlos y amordazarlos para darle un barniz de legalidad a ocupaciones que ya fueron declaradas ilegales y que son el origen de la degradación constante de este ecosistema.

Sería enviar el mensaje catastrófico de que cualquier grupo, con la suficiente presión o con el aval de un legislador complaciente, puede instalarse en un área protegida, esperar a echar raíces, y luego forzar al Estado a redefinir las reglas del juego a su favor.

Es la fórmula perfecta para la anarquía ambiental.

El Listín Diario siempre ha estado, está y estará del lado de la protección irrestricta de nuestro medio ambiente.

Por eso, nos ponemos una vez más en pie de lucha y le pedimos al Presidente Luis Abinader que deseche de inmediato esta solicitud.

Y que le deje claro a su Ministro de Medio Ambiente que la consigna es hacer cumplir la ley, no reescribirla para beneficio de unos pocos.

Las Dunas de Baní no se negocian. No se mutilan. No se venden. Se protegen.