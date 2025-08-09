Transporte colectivo para estudiantes

La decisión del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) de aumentar el número de rutas de transporte subsidiado para sus estudiantes, profesores y empleados, tiene un impacto positivo.

Fundada el 15 de agosto de 2000, esta academia ha llenado un gran vacío en la formación de cientos de miles de jóvenes dominicanos.

Desde que se inició el sistema de transporte del ITLA, este servicio se ha constituido en un gran incentivo para sus alumnos, pues les garantiza seguridad y puntualidad.

Al ampliarse la cobertura de transporte en el Gran Santo Domingo y extenderse a La Romana, se incrementan las posibilidades de que más jóvenes estudien carreras técnicas de alta calidad.

Cuando las autoridades se esfuerzan en facilitar el acceso de la juventud a su formación docente, cumplen con su deber y abren una senda de esperanza para el país.

Además de su objetivo preciso, este servicio en autobuses contribuye en alguna medida a disminuir el congestionamiento del tránsito en la capital.

Ojalá que todas las academias y los colegios privados –con el respaldo del gobierno- introduzcan rutas de transporte colectivo subsidiado para sus alumnos, lo que sacaría miles de autos de la vía pública en horas pico.

Una política pública de este tipo se convertiría en el complemento ideal del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) que mantiene el gobierno para la educación primaria pública.

Ahora que las autoridades se preparan para formular el Presupuesto General del Estado, la ocasión es propicia para darle forma a un proyecto de esta naturaleza y echarlo a andar próximamente.

Facilitar la capacitación de niños y jóvenes a todos los niveles es la inversión más rentable y segura para dejar atrás el atraso y avanzar con firmeza hacia el progreso.