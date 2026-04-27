Turismo construirá en playa de Maimón una plaza de vendedores

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de construcción de la plaza de vendedores en playa Teco, con una inversión de RD$193.533,136.

La obra tendrá un gran impacto en la provincia y es parte de las acciones del Ministerio de Turismo (MITUR) para recuperar y embellecer los entornos de las playas y frentes marinos.

La nueva plaza llega a completar la inversión realizada con la nueva vía de 3.60 kilómetros inaugurada el pasado año, como un corredor turístico integral que culminará en una playa moderna, debidamente equipada, a la altura de un destino turístico de clase mundial.

El ministro Collado, quien estuvo acompañado de autoridades provinciales y municipales, valoró la importancia de la obra y su impacto económico en Maimón y toda la zona.

“Hoy volvemos aquí, a Maimón, luego de intervenir las vías de acceso a playa Teco, para dejar iniciados los trabajos de construcción de la Plaza de Vendedores, cumpliendo así, con nuestra promesa”, proclamó el funcionario.

El proyecto contempla dos intervenciones principales en un área de 11,750 metros cuadrado: mejora de la vía de acceso y adecuación integral de la plaza, donde se ejecutarán trabajos de demolición de estructuras existentes, movimiento de tierra y pavimentación; la construcción de módulos comerciales destinados a bar, servicios sanitarios y artesanías.

En la nueva plaza se incorporará una zona de juegos infantiles, área de ejercicios al aire libre y una cancha de voleibol playero.

Además, habrá un área para depósito de basura y almacenamiento de gas, instalación de pérgolas, mobiliario urbano, intervención hidrosanitaria con cisterna, duchas y pozo filtrante; sistema contra incendios, paisajismo integral e iluminación exterior, así como, la correspondiente señalización horizontal y vertical.

Pavimentación

Los trabajos contemplan, asimismo, la conformación y revestimiento de cunetas, ejecución de pedraplén, construcción de contenes y pavimentación mediante adoquines de alto, garantizando la estabilidad estructural y la durabilidad de la superficie.

Para el disfrute de sus visitantes, el entorno natural y los alrededores de la plaza en playa Teco contará con una selección de plantas como roble criollo, uva de playa, palma cana, almendro, mara, icaco, guáyiga, batatilla, saladilo, mangle botón y grama bermuda.

La plaza de vendedores en playa Teco está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR.

El director de la Junta Distrital de Maimón, Divison Sánchez, valoró la disposición del ministro Collado y del presidente Luis Abinader que han hecho realidad un conjunto de obras que afianzan el desarrollo de Maimón.

Solicitó la terminación de la carretera para completar el tramo que conecta a la comunidad Guzmancito y otras zonas.

El acto contó con la presencia de la gobernadora Claritza Rochtte, la senadora Ginette Bournigal, el alcalde de Puerto Plata, Diomedes Roque García (Roquelito), la presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Birgitt Heinsen, el presidente de la Asociación de Hoteles de Playa Dorada, César José de los Santos, el director de POLITUR, general Minoru Matsunaga, el director regional Norte de la Policía Nacional, general Julio César Acosta Félix, así como los diputados Emil Durán y Fiordaliza Estévez, los directivos de la Asociación de Vendedores de Playa Teco, entre otras personas.