Ministro de Turismo entrega remozada iglesia San Miguel en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, entregó ayer remozada la iglesia de San Miguel, ubicada en el sector del mismo nombre de la Ciudad Colonial de la capital.

La obra fue financiada por la Sociedad Industrial Dominicana (SID) y el Ministerio de Turismo.

El programa forma parte de la remodelación de 12 iglesias en la Zona Colonial, que incluye Las Mercedes, capilla Los Remedios, Convento de Los Dominicos, entre otras, según explicó Collado.

Collado destacó el compromiso del Ministerio de Turismo con la la preservación y conservación de las iglesias, tras precisar que estos remozamientos forman parte de las obras contempladas dentro de la línea de trabajo de la cartera que dirige.

Los comunitarios del sector San Miguel se mostraron satisfechos con el remozamiento de la iglesia.

Carmen Mazara, representante del equipo de la Ciudad Colonial y residente en el sector, puntualizó que la remodelación es algo que la iglesia necesitaba, porque cuando llovía el templo se llenaba de agua y estaba en unas condiciones deplorables.

Mazara puntualizó que este año van a celebrar el aniversario 29 de San Miguel con un templo remozado.

“El 29 de septiembre se celebra una fiesta aquí multitudinaria, vienen de todas partes de la capital a hacer homenaje aquí a San Miguel. Ya para esta fecha vamos a tener la satisfacción de que está completamente lista para recibir a los siervos con nosotros”, añadió.

Ruth Ogando, presidenta del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Ciudad Colonial, declaró a este medio que como dirigente comunitaria valora la remodelación de la iglesia.

“Nosotros como dirigentes comunitarios nos sentimos muy bien porque la iglesia estaba deteriorada, estaba muy deteriorada cuando realizaban actividades, y ahora estará en mejores condiciones”, enfatizó.

Carmen Laura Mazara, otra de las residentes en el lugar, dijo que es una “maravilla” el remozamiento del templo San Miguel por el estado de deterioro que tenía la iglesia y que los archivos de la iglesia se mojaban por las malas condiciones del techo.

“Esto ha sido algo épico porque la iglesia lo necesitaba; llovía adentro y afuera y, gracias a Dios, el ministro de turismo David Collado vino a una misa y vio la precariedad del templo y nos escuchó”, agregó.

El remozamiento de la iglesia incluyó la instalación de aire acondicionado, dos plantas eléctricas, iluminación y el acondicionamiento integral del templo.

Intervención de la calle El Conde y seguridad

Collado anunció que en el mes de octubre iniciará la licitación para el proyecto de la calle El Conde, que entrará en la segunda etapa y se iniciará la licitación para la intervención de la vía peatonal, como parte de la segunda etapa del programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca devolver el esplendor histórico y comercial a la Ciudad Colonial.

“El Conde tiene que volver a hacer esa zona de esplendor comercial, tradicional e histórica de la ciudad de Santo Domingo. Vamos avanzando en implementar planes de seguridad. Hay un plan con el 911 de colocar más cámaras de seguridad en toda Ciudad Colonial”, expresó.

El funcionario informó, además, que junto a la Presidencia y el Sistema 911, se pondrá en marcha un plan integral de seguridad que incluye la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en toda la Ciudad Colonial, con el apoyo de la Armada Dominicana y un reforzamiento de la Digesett para mejorar el tránsito y el orden en los parqueos.