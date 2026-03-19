Realizarán en Santiago segunda edición del foro "Mujeres en la Banca"

El sistema financiero dominicano muestra avances importantes en materia de inclusión financiera de las mujeres, quienes representan el 48% del total de personas deudoras, según el estudio “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025”, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

No obstante, el informe advierte que aún persisten brechas, especialmente en el diseño y la oferta de productos financieros adaptados a sus necesidades. Este panorama pone de relieve la importancia de seguir impulsando espacios de análisis sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el sector y el papel de su liderazgo en la transformación de la industria.

En ese contexto, Mujeres de Peso, proyecto dedicado a visibilizar el rol de la mujer en la economía, en alianza con la agencia de comunicación estratégica Sonríete, llevará a la región norte o Cibao la segunda edición del foro “Mujeres en la Banca”, un encuentro creado el año pasado para analizar el impacto del liderazgo femenino en el sector financiero.

La conversación se traslada esta vez a Santiago de los Caballeros, uno de los principales polos económicos y financieros del país, donde se analizará cómo las mujeres del sector, quienes ocupan el 44 % de las posiciones de alto mando en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), están influyendo en el dinamismo económico de la zona.

La actividad se realizará el sábado 28 de marzo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro León, un reconocido espacio cultural y de pensamiento que promueve el diálogo y el intercambio de ideas sobre temas de relevancia social y económica.

La segunda edición del foro se desarrollará bajo el lema “Liderazgo que transforma: el corazón de las finanzas late en el Cibao” y abordará temas como la influencia del liderazgo femenino en el crecimiento y la transformación de la banca, así como el poder de las finanzas solidarias.

El encuentro contará con la participación de ejecutivas del Banco de Ahorro y Crédito Adopem; la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP); banco ADEMI; Banco de Ahorro y Crédito FONDESA (Banfondesa); cooperativa La Altagracia; entre otras.

Esta segunda edición del foro Mujeres en la Banca cuenta con el respaldo del Banco Popular Dominicano, como patrocinador oficial; y el apoyo de la Superintendencia de Bancos (SB); Banfondesa; Banco Santa Cruz, entre otras entidades del sector.

Primera edición

La primera edición del foro “Mujeres en la Banca” se realizó el año pasado con la participación de expertas y ejecutivas del sistema financiero dominicano. La oradora principal fue Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La actividad reunió a cerca de 200 participantes, entre estudiantes, periodistas y profesionales de distintas áreas, quienes se sumaron a una conversación sobre los avances y desafíos que enfrentan las mujeres en posiciones de liderazgo dentro del sistema financiero.