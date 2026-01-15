Economista sugiere renegociar con la Barrick Gold

El economista Luis Vargas destaca que al igual que en el oro, el país debe contabilizar otros metales que están en alza en el mercado mundial, que son la plata y el cobre, al ser muy usados en la industria tecnológica y energética.

Opina que el país debería renegociar el contrato con la Barrick Pueblo Viejo, ante el alza del oro mundial y, que también sean revisadas las cantidades de explotaciones de plata y cobre.

El investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, S.J. (CEPA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), afirma que la escalada de la cotización internacional del oro ha generado una gran subida del valor de las exportaciones de doré (mezcla de oro, plata y otros metales) y, “más aún, del balance superavitario de esta mercadería, entre la partida de oro, perlas y otros rubros similares, de las relaciones comerciales de la economía dominicana con varias naciones de la economía mundial”.

Señaló que según datos publicados por la Dirección General de Aduanas (DGA), correspondientes a enero-noviembre de 2023, 2024 y 2024, el oro y otros productos semejantes alcanzaron un saldo positivo neto de US$4,813 millones, como resultado de exportaciones por US$6,381 millones, mucho mayor que el monto importado por US$2,028 millones.

Indicó que en un escenario internacional de presión alcista del precio del oro, el promedio anual a fines de noviembre fue de aproximadamente US$1943.0 en 2023, US$2,300.0 en 2024 y US$4,000.

Este 14 de enero la onza llegó a registrar US$4,618.

Exportaciones de oro.Externa

Señala que la mayoría de transacciones fueron con tres países. Con India se registra un superávit de US$2,282millones (equivalente al 52.84% del saldo positivo total en oro y otros por US$4,314 millones), fruto de un valor exportado (US$2,284 millones) frente al valor importado (US$3 millones). India es el principal socio comercial del oro, por encima de Suiza.

Suiza ocupa el segundo lugar con US$1,455 millones, con una cantidad exportada (US$1,1,61 millones) muy por encima de la importada (US$6 millones). Sin embargo, el derrumbe de la cantidad exportada de la partida de oro y otros de US$704 en 2023 a US$ 79 millones en 2025 le hizo perder el primer puesto en el ranking, dice Vargas

El tercer lugar lo ocupa Estados Unidos, con US$1,040 millones, debido al régimen comercial de zonas francas industriales (US$830 millones ó 79,80% del total), producto de exportaciones (US$2,106 millones) que fueron casi dos veces las importaciones (US$1,066 millones).

“La relevancia de la producción local y comercialización foránea de doré en la matriz productiva y generación de renta en forma de divisas de la economía dominicana radica sustancialmente en la encumbrada gravitación del valor exportable de oro y bienes similares en las exportaciones totales y, al mismo tiempo, en la baja ponderación de los valores importados de dichos rubros en las importaciones globales”, explicó.

Valor refugio

Para el economista, investigador del CEPA, la racha ascendente del precio internacional del oro radica en las grandes inversiones de capitales en títulos, proyectos y reservas de bancos centrales en este tipo de metal, y a la pérdida del valor del dólar en el sistema monetario y financiero mundial.

De hecho, opina Vargas, el oro no cesa de convertirse en refugio de innumerables y diversos capitales en la medida que sucesivas crisis económico-financieras, como la de las “hipotecas subprime”, sin respaldo de valor en 2007-2009; la depresión de 2020-2021 durante Covid-19 y astronómicos déficits fiscales y consiguientes endeudamientos públicos en Estados Unidos que a la fecha de hoy originan US$38 billones, con pagos de intereses por más de un billón de dólares anuales.

Esa situación, según el economista, crea un impacto negativo que se observa simultáneamente en inflación y cargas de obligaciones crediticias adversas el crecimiento real del valor agregado real y el producto interno bruto a precios constantes.

Sepa más

REPERCUSIONES

Luis Vargas indica que la contracción del volumen de producción de oro repercute en una escalada del costo de producción de mantenimiento unitario, en perjuicio de las rentas pactadas con los trabajadores mineros, las comunidades vecinas y las cuentas fiscales, aunque se verifique una subida pronunciada de la rentabilidad corporativa.

“La cantidad producida de Barrick Gold cae en una coyuntura del coste unitario de mantenimiento y monta estratosférica de las ganancias, sin aprovechamiento justo de la economía dominicana de la bonanza de precios auríferos y consecuente reparto de la extraordinaria renta generada entre la población de las comunidades mineras, las clases trabajadoras y la modernización de la matriz productiva doméstica”, explica.

Mapa minero.Externa

Vargas estima que ante la curva empinada de las cotizaciones de los metales preciosos las autoridades gubernamentales no muestran ningún interés nacional de defensa de los recursos naturales y mineros, y hasta rechazan la renegociación de los contratos auríferos firmados entre Barrick Pueblo Viejo y el Estado dominicano.