Bancos centrales del mundo se refugian en el oro

Como un guión sacado de una película, el oro, que inicialmente marcó el interés de todos los países del mundo vuelve a estar en la mira de todos, solo que esta vez el repunte se centra en economías modernas y no tan modernas, donde aparte de los inversores son los bancos centrales los que buscan refugiarse en el valor del metal precioso como activo.

La incertidumbre geopolítica y otros riesgos no advertidos son la fuente señalada.

Ayer, la onza troy de oro abrió para negociaciones futuras a junio de este año en US$4,618, con proyecciones alcistas para dentro de los tres próximos años, junto con la plata, el cobre y el platino.

Bloomberg en línea cita estimaciones cerca de US$6,000 la onza troy en 2026 y alrededor de US$10,000 años después.

Las proyecciones son diversas. Investigadores del CITI, según señala Bloomberg en línea, estiman precios entre US$3,930 en 2026 y US$3,600 en 2027, Goldman Sachs, Bank of América, Deustche Bank y World Gold Council proyectan cotizaciones hasta los US$5,000.

La tendencia alcista del precio del oro está muy sujeta al comportamiento de la economía estadounidense, a que bajen los riesgos geopolíticos y si se mantiene la tasa de interés de referencia en el banco estadounidense (FED).

Los bancos centrales que más están comprando oro como reserva son los de Polonia, Brasil, Uzbekistán, Kazajastán, Kirguisa, el Banco Central Checo, el banco de China, el de Jordania, Qatar y el de Tanzania.

Economistas

Para Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Economista del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el oro está siendo comprado en gran medida, como un instrumento de reserva de valor, ya que en un momento en el que las monedas fiduciarias pierden la confianza de los inversores y de los mismos bancos centrales, la demanda aumenta.

En la medida en que aumenta el riesgo de que el dólar sea usado como un arma, también crece la demanda por oro. Sin embargo, lo más importante es su uso como reserva de valor para protegerse de la inflación, indicó.

China es un comprador importante. Pero el comprador más importante es Polonia, agregó.

Asimismo, aduce que el cobre está muy relacionado con la demanda generada por la infraestructura para inteligencia artificial y otros usos industriales, incluyendo electrificación y armamento. La tendencia en la demanda aparentemente continuará y en lo que surgen nuevas fuentes y tecnologías, los precios serán más altos que en años previos, añadió.

En tanto, el también economista Henri Hebrad, a este martes, ya van dos días consecutivos con cotizaciones del oro superando el nivel histórico de US$4,600 por onza, lo cual quiere decir que el actual valor de esa tarde (US$4,614.80/onza) supera en US$1,926.01 la cotización de hace un año atrás, cuando la onza de oro se cotizaba en US$2,688.79, equivalente a un enorme crecimiento interanual de +71.6%.

Esto tiene un doble impacto muy favorable para la economía dominicana en 2026, recalcó, al señalar esto como primer impacto muy favorable del lado de la balanza de pagos.

Como resultado de la fuerte subida de los precios del oro en lo que va del año hasta noviembre 2025 (últimos datos oficiales publicados por la Dirección General de Aduanas-DGA), las exportaciones de oro y plata alcanzaron un nivel récord de US$2,073.46 millones, o sea un crecimiento de +55.8% y +US$742.23 millones por encima de los US$1,331.23 millones exportados en el mismo período del año 2024.

Según Hebrard, asumiendo que en 2026 se logre alcanzar un volumen exportado de oro en torno a 650,000 onzas y que el precio se mantenga en US$4,600/onza (versus US$3,467.80 en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso), las exportaciones de oro alcanzarían un valor de US$2,990 millones, mientras "apenas" alcanzaban US$1,500 millones al cierre de 2024.

Esta cifra supera considerablemente también las proyecciones que había realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último reporte sobre la economía dominicana cuando proyectaba que las exportaciones de oro en 2026 alcanzarían un valor de US$2,578 millones

El segundo impacto muy favorable es sobre las cuentas fiscales, por el impacto tan importante que tiene el incremento de precios sobre las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De acuerdo al último informe de la DGII hasta noviembre 2025, los impuestos pagados por Barrick Gold se han disparado en un +138% al pasar de RD$12,747.9 millones (hasta 11-2024) a RD$30,312.0 millones (hasta noviembre 2025), gracias a un contrato que asegura que, cada vez que suben los precios del oro, y por ende la rentabilidad de la mina de Pueblo Viejo, las recaudaciones por concepto de los tres impuestos principales (Retorno Neto de Fundición, Impuesto sobre la Renta y Participación a las Utilidades Netas) se disparan, tal como lo muestra lo ocurrido durante el año 2025.

Como resultado, y faltando el cobro de la regalía de diciembre, las recaudaciones obtenidas en 2025 superan considerablemente el valor obtenido en 2024 (RD$13,276.4 millones) y que se presupuestaba inicialmente para 2025 (apenas RD$12,519.0 millones).

Recuerda que para 2026, se proyectaron ingresos por RD$31,151.2 millones que se van a quedar muy pero muy cortos frente a las recaudaciones que podemos proyectar muy sensiblemente por encima de los RD$40,000 millones.

A futuro, agrega que asumiendo que las obras de ampliación de la capacidad de producción de Pueblo Viejo se concluyan en los próximos tres años, se pueden proyectar recaudaciones que terminen superando los RD$60,000 por año, por lo que será necesario desarrollar una ley que asegure que este dinero extraordinario de la mina de oro sirva exclusivamente para financiar inversiones en proyectos de desarrollo, de modo que el país pueda “sembrar la minería” en toda la geografía nacional.

El uso adecuado de estos enormes recursos debería ser uno de los temas centrales de la definición de una nueva agenda de reformas estructurales. Sembra la minería debería ser una primera consigna para la cual asumo existirá un amplio consenso en toda la sociedad, dice.

Cobre

En cuanto al tema del cobre, Hebrard estima que si bien no ha sido tan explosivo el comportamiento de las cotizaciones internacionales, no es menos cierto que en el caso de República Dominicana, las cifras oficiales del Banco Central muestran un espectacular crecimiento del valor exportado en el año 2022, de US$39.8 millones, 2023: US$86.3 millones, 2024:US$110.1 millones, o sea que se han prácticamente triplicado entre 2022 y 2024.

Sostuvo que las cotizaciones reportadas por la división de "commodities" del Banco Mundial en su publicación de octubre 2025 indican la evolución promedio año 2023: US$8,490 por tonelada métrica, promedio año 2024:US$9,142 por TN, promedio año 2025:US$9,700 por TN

Estima que las exportaciones dominicanas al cierre de 2025 pudiesen llegar a US$116.8 millones

A este martes, añadió, la tonelada métrica se cotizaba en US$13,060 por TN, muy por encima de la proyección formulada por el Banco Mundial para 2026 (US$9,800), con lo que el valor exportado por RD pudiese superar los US$150 millones en 2026

Sepa más

Petróleo

Ayer, el barril del petróleo crudo WTI abrió en US$61.08 y cerró en US$61.06. Las gasolinas cerraron en alza. El gas natural se proyecta a la baja, pero en tres años las cotizaciones previstas son al alza, contrario al petróleo que estiman precios futuros volátiles, pero al final de tres años a la baja.

El economista Miguel Collado Di Franco afirma que los precios futuros de gasolina están subiendo. Dijo que en comparación con el año pasado están más bajos, por lo que en su opinión las autoridades deberían decidirse a desmontar el subsidio a ese combustible, debido a que a quién más beneficia no es a las personas de menos ingresos.

“Ese sería un ahorro para las finanzas públicas y, si las autoridades están pensando en responsabilidad fiscal, para tener menores necesidades de financiamiento en 2026”, dijo.