Continúan trabajos para estabilizar zona afectada en Vía Ocoa-Cruce de Ocoa

Este lunes continúan los trabajos para estabilizar la zona afectada a la altura del kilómetro 4.5 de la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa que comunica con la carretera Sánchez, a los fines de mantener el tránsito fluido, informó a este medio la constructora Estrella.

Vehículos livianos siguen cruzando el punto crítico donde venía ocurriendo un deslizamiento que se agravó con las intensas lluvias registradas en las últimas 3 semanas.

La constructora Estrella indicó que ya el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) instruyó que se evaluarán nuevas alternativas para la solución definitiva.

Advirtió a los conductores de expendio de combustibles y otros equipos pesados que está prohibido el paso por el área afectada.

Asimismo, señaló la compañía que a las 11 de la noche el paso por la zona afectada es cerrado hasta las 7 de la mañana del día siguiente como una medida de seguridad para los conductores de vehículos y pasajeros que cruzan la importante vía de comunicación terrestre.

Esta carretera fue inaugurada en 2013 por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, con una extensión de 24 kilómetros, de dos carriles y diseñada para 46 kilómetros por hora.

Diversos sectores que luchan por el desarrollo provincial dijeron esperar que el gobierno resuelva definitivamente la situación.

El periodista y profesor universitario Fabián Diaz Casado, dijo que lo correcto es que se retome el proyecto de construcción de un nuevo tramo que "bote" los pedazos vulnerables y dé la tranquilidad a la población.

Entre las comunidades que también son afectadas por los problemas de la carretera se incluyen: Vuelta de la Paloma, Las Caobas, Los Ranchitos, Las Mayitas, entre otras.

La vía presenta al menos 13 puntos críticos, uno de los más peligrosos es el socavón ubicado por la Vuelta de la Paloma por donde se hizo una vía alterna para el tránsito vehicular.