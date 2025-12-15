El país recibió US$10,780 millones por remesas entre enero y noviembre del 2025

Los flujos de remesas se han mantenido en ascenso a pesar de la situación que viven los migrantes dominicanos en Estados Unidos, principal destino de origen de las mismas por ser el país donde reside la mayor cantidad de nacionales en el extranjero.

El Banco Central informó que, entre enero y noviembre de este año, se recibieron US$10,780.8 millones en remesas, lo que refleja un aumento de US$1,028.3 millones (10.5 %) en comparación con 2024.

Particularmente, en noviembre se recibieron US$889.5 millones, un incremento de US$48.7 millones (5.8%) respecto a noviembre de 2024.

El Banco Central destacó que, estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

El banco explica, en una nota, que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.7% de los flujos formales de noviembre, unos US$669.8 millones.

España fue el segundo país emisor de remesas con US$56.9 millones, seguido de Haití con el 1.5%.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Distrito Nacional recibió una proporción del 51% durante noviembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 9.8% y 7.2%, respectivamente. Esto indica que unas dos terceras partes de las remesas (68.0%) se reciben en las zonas metropolitanas del país.

proyecciones

De acuerdo con las proyecciones del banco, para el término de 2025 y tomando como base la tendencia actual del sector externo, se anticipa un escenario optimista para la captación de divisas con un flujo total hacia la economía dominicana que rebasará los US$46,000 millones.

La entidad de control financiero indicó que este resultado está respaldado por el robusto desempeño de sus componentes, previendo exportaciones por encima de US$14,900 millones, aportes del turismo próximos a los US$11,200 millones y otras exportaciones de servicios que superarían los US$3,500.

Asimismo, se pronostican remesas por encima de los US$11,700 millones y una inversión extranjera directa (IED) superior a los US$4,800 millones.

El banco asegura que estos ingresos de divisas contribuyen en mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al 31 de noviembre de 2025 la moneda nacional se depreció 3.5% frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2024.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de noviembre se ubicaron en US$14,274.0 millones, representando un 11.1% del PIB y cubriendo unos 5.3 meses de importaciones.