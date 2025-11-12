Plátanos, guineos, limones, arroz, guandules y leche líquida impactan la inflación de RD en octubre

Los plátanos y guineos, las verduras, yuca, tomates, limones agrios, ajíes, arroz, guandules, bacalao y leche líquida, y otros rubros impactados por la tormenta Melissa, así como los grupos de transporte, restaurantes y hoteles, y los bienes y servicios elevaron la inflación en el país en el pasado octubre.

En cambio, el pollo fresco, naranjas, ñame y zanahorias experimentaron reducciones de precios que contribuyeron a que la inflación de este grupo fuera de menor magnitud informó el Banco Central al dar a conocer la variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 0.55% en octubre.

La institución monetaria informó que en octubre la inflación varió 0.55 %, situando la inflación interanual medida de octubre 2024 a octubre 2025 en 4.23 %.

La inflación ha permanecido dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 30 meses consecutivos, es decir, durante los dos años y medio transcurridos desde mayo de 2023 hasta la fecha.

La inflación subyacente interanual se ubicó en 4.67 % en octubre, también dentro del objetivo de inflación de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el programa monetario de la institución.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

El BCRD afirma que, al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general correspondiente a octubre de 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte, Restaurantes y Hoteles y Bienes y Servicios Diversos, que en conjunto explicaron aproximadamente el 90.0% de la inflación del mes.

Variación por grupos

La variación de 1.13% registrada en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, la cual explicó más de la mitad de la inflación de octubre, responde principalmente a los incrementos en los precios de los plátanos y guineos en sus distintas variedades, cuyas plantaciones se vieron afectadas por intensas lluvias durante gran parte del mes, incluyendo el impacto inicial de la tormenta Melissa.

Los fenómenos climatológicos han tenido su efecto en las regiones productivas, lo que se ha reflejado en el alza de los precios de algunos alimentos con gran ponderación en canasta familiar.

Otros rubros alimenticios que registraron aumentos fueron las verduras, yuca, tomates, limones agrios, ajíes, arroz, guandules, bacalao y leche líquida. Algunos productos como el pollo fresco, naranjas, ñame y zanahorias experimentaron reducciones de precios que contribuyeron a que la inflación de este grupo fuera de menor magnitud.

Respecto al índice del grupo Transporte, el reporte indica que éste presentó una variación de 0.54 % debido a las alzas evidenciadas en los precios de los vehículos, las tarifas del pasaje aéreo y algunos servicios de transporte terrestre.

El IPC del grupo Restaurantes y Hoteles exhibió una tasa de variación de 0.65%, resultado de las alzas en los precios de comidas preparadas fuera del hogar como el plato del día, servicio de víveres con acompañamiento, servicio de pollo, entre otros.

El índice del grupo Bienes y Servicios Diversos presentó un incremento de 0.44% explicado por la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo.

En cuanto al rubro Comunicaciones, dicho grupo reflejó una variación de 0.36% por las alzas de precios en los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

Otros grupos que registraron aumentos en sus precios fueron el de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0.70%), en gran medida por el comportamiento de los precios de la cerveza, así como el de Salud (0.33%) fruto del incremento de precios verificado en algunos productos farmacéuticos.

Inflación de bienes transables y no transables

El reporte del BCRD indica que el IPC de los bienes transables experimentó un crecimiento de 0.81 % en octubre de 2025, lo que responde al incremento de precios en los bienes alimenticios, los vehículos, la cerveza y el pasaje aéreo. La inflación de los bienes y servicios no transables se situó en 0.30%.

Inflación por regiones geográficas

El Banco Central señala que la inflación por regiones geográficas en octubre muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, experimentó una variación de 0.60%, la región Norte o Cibao de 0.51%, la región Este de 0.48% y la región Sur de 0.55%.

La tasa más pronunciada verificada en la región Ozama obedece a una mayor contribución del grupo Transporte debido a los incrementos de precios de los vehículos, pasajes aéreos y algunos servicios de transporte terrestre.

En contraste, la inflación más baja observada en la región Este se explica por un menor aporte del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

Inflación por quintiles

El BCRD concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 0.61 % para los quintiles 1, 2 y 3. En tanto que los quintiles 4 y 5 registraron variaciones de 0.58 % y 0.55 %, respectivamente.

El comportamiento de las tasas de variación de los quintiles 1, 2 y 3 obedeció a una mayor incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En lo que respecta a los estratos de mayores ingresos (4 y 5), la inflación estuvo determinada principalmente por la contribución conjunta de los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Transporte.