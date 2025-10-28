La economía dominicana creció 2.2% a septiembre y se espera un cierre de 2.5% a final del año

El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu, informó hoy que el crecimiento de la economía dominicana se ha situado en un 2.2% de su producto interno bruto (PIB), a septiembre, mientras los fundamentos se mantienen fuertes, con una saldo de inversión extranjera directa de US$4,000 millones en estos nueve meses y un cierre proyectado de US$4,800 millones en divisas este año 2025.

Sostuvo que se espera que la economía dominicana retorne gradualmente a su crecimiento potencial en los próximos trimestres, en la medida en que se disipe la incertidumbre global, se reactive la inversión privada y se incremente el gasto de capital del sector público”.

Al hablar como parte del 78 aniversario del BCRD, el funcionario detalló que en términos de inflación el país registró una de las tasas más bajas de los países de la región con economías no dolarizadas, al llegar solo a un 3.7% del PIB.

Asimismo, sostuvo que los fuertes fundamentos económicos proyectan ingresos aproximados a los US$46,000 millones por concepto del sector externo.

Explicó que además de los US$4,000 millones en IED, las exportaciones ascendieron a US$11,600 millones entre enero y septiembre.

Mientras que producto de la llegada de 8.6 millones de visitantes, los ingresos por turismo ascendieron a unos US$8,500 millones y por remesas a unos US$8,900 millones.

La IED proyectada para final del año en US$4,800 millones, serán suficientes para cubrir un déficit de cuenta corriente de 2.5% del PIB.

Las Reservas Internacionales se sitúan en US$13,300 millones al cierre de septiembre equivalentes a 10.4% del PIB y equivalentes a casi cinco meses de importaciones.

Los activos del sistema financiero crecieron en 11.5 % y el patrimonio aumentó en 10.2%. El ROE (rentabilidad patrimonial) fue 21.7 % y ROA (rentabilidad sobre los activos) 2.6 %, al cierre de septiembre.

La solvencia regulatoria alcanzó 18.4 % en junio, por encima del mínimo requerido de 10%.

Los sectores que explicaron el crecimiento interanual en enero-septiembre fueron principalmente agropecuario (3.9%), explotación de minas y canteras (3.7%), servicios financieros (7.4%) y hoteles, bares y restaurantes (3.3%).

De manera particular, la actividad turística estuvo impulsada por una llegada vía aérea de 6.6 millones de turistas en enero-septiembre. Al incluir los dos millones de cruceristas que han llegado por vía marítima, el país recibió 8.6 millones de visitantes en el referido período, un incremento interanual de 2.7%. La manufactura local creció 1.7% y la de zonas francas 1.8%”.

Valdez Albizu señaló que “pese a las condiciones adversas prevalecientes en el escenario internacional, el PIB real acumuló un crecimiento de 2.2 % en enero-septiembre 2025, similar al desempeño que exhibiría la región para el cierre del presente año.

Política monetaria

“Tras mantener sin cambios su tasa de política monetaria en los primeros ocho meses del año, el BCRD decidió reducirla 25 puntos básicos, situándola en 5.50 % anual, con el objetivo de apoyar la recuperación de la demanda interna en un entorno de baja inflación”.

Asimismo, indicó que “la Junta Monetaria aprobó un programa de provisión de liquidez por RD$81 mil millones, de los cuales se han colocado RD$66,000 millones, facilitando el acceso al crédito de empresas y hogares. Se adoptaron, además, medidas macroprudenciales para reforzar la estabilidad financiera frente a la alta volatilidad en los mercados”.

Valdez Albizu destacó que “las medidas implementadas por la Junta Monetaria incrementaron la liquidez en el sistema financiero, favoreciendo la reducción de las tasas de interés, ubicando la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple en 6.6% en lo que ha transcurrido en octubre 2025, por debajo del 10.3% de octubre 2024.

La tasa activa se redujo de 15.3% a 13.9% en igual período, indicando que continúa funcionando el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Los préstamos privados en moneda nacional crecieron en un 9.0% interanual, por encima del producto interno bruto nominal”.

El gobernador destacó que “las exportaciones ascendieron a US$11,600 millones entre enero y septiembre (11.7 % interanual), superando las nacionales los US$5,100 millones y las zonas francas unos US$6,500 millones. En adición, la economía recibió importantes flujos de divisas por turismo US$8,500 millones y remesas US$8,900 millones de enero-septiembre. La IED alcanzó US$4,000 millones durante el mismo período, destacándose las inversiones en minería, energía y comunicaciones”.

Valdez Albizu expresó que “estas fuentes de divisas han contribuido a suplir la demanda de moneda extranjera, con lo que la depreciación acumulada del peso dominicano fue de 2.3 % a septiembre. Adicionalmente, los flujos externos recibidos han contribuido a que el Banco Central mantenga niveles adecuados de reservas internacionales, específicamente, unos US$13,300 millones al cierre de septiembre, equivalentes a 10.4 % del PIB y a casi cinco meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el FMI”.

Sistema financiero

El gobernador resaltó que “los principales indicadores del sistema financiero reflejan una gestión eficiente, con altos niveles de capitalización, liquidez y solvencia. Al cierre de septiembre, los activos del sistema financiero crecieron en 11.5 % y el patrimonio aumentó en 10.2 %. La rentabilidad patrimonial (ROE) fue 21.7 % y la rentabilidad sobre activos (ROA) 2.6 %, mientras la morosidad se ubicó en 1.9%. La solvencia regulatoria alcanzó 18.4 % en junio, por encima del mínimo requerido de 10%, conforme a las cifras más recientes publicadas por la Superintendencia de Bancos”.

Asimismo, agregó que “en materia de sistema de pagos, el acceso y uso de los servicios de pagos electrónicos continúa creciendo, registrando un promedio diario de 3.3 millones de transacciones en lo que ha transcurrido de 2025. Asimismo, el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central ha procesado 33.2 millones de operaciones a septiembre, 30 % más que el año anterior.

Marco regulatorio y política cambiaria

El gobernador Valdez Albizu aprovechó para destacar que “gracias a las decisiones de la Junta Monetaria, nuestro marco regulatorio continúa modernizándose, en línea con las mejores prácticas internacionales. Este año se aprobaron iniciativas reglamentarias en materia de política financiera, como la valoración de instrumentos a valor razonable (Mark to Market), el financiamiento en moneda extranjera a generadores y no generadores de divisas y la puesta en consulta pública de los reglamentos de Protección al Usuario de Servicios Financieros y de Riesgo Operacional”.

Al respecto añadió que “la Junta actualizó además el Reglamento de Sistema de Pagos y Liquidación de Valores para lograr un mejor funcionamiento con la entrada en operación de una nueva plataforma que permitirá transferencias y pagos 24/7, los 365 dias del año, con acreditación a cuenta en menos de 10 segundos. También aprobó un anteproyecto de ley para que la Administración Monetaria y Financiera regule y supervise a las cooperativas que realizan intermediación financiera abierta. Con estas normativas se busca dar un impulso a la transparencia, la digitalización y la inclusión financiera”.

En cuanto a la política cambiaria, la Junta Monetaria adoptó medidas relativas a la exposición al riesgo cambiario-crediticio y a la ampliación del número de participantes en la Plataforma Electrónica de Divisas, y se modificó el Reglamento Cambiario para que los intermediarios se adhieran al llamado Código Global FX, un conjunto de principios sobre buen comportamiento en el mercado cambiario, promovidos originalmente por el Banco Internacional de Pagos (BIS). Estas medidas contribuirán a organizar mejor y a eficientizar las operaciones cambiarias en la República Dominicana.

Perspectivas 2025-2026

Valdez Albizu anticipó durante su discurso que “la economía irá mostrando un mayor dinamismo en un ambiente de estabilidad de precios, en la medida que la política monetaria continúe operando y se reactive la inversión pública en un marco de coordinación entre las políticas monetaria y fiscal”.

El gobernador recordó que “para el presente año, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció en base al presupuesto reformulado un aumento del gasto de capital a 2.7% del PIB. Con esta acción y la implementación de una política monetaria más flexible, se espera que la economía crezca en torno a 2.5 % en 2025, en línea con el promedio de América Latina, retornando a un rango entre 4.0% y 5.0% cercano a su potencial para 2026.

“La inflación se mantendría dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0% en 2025 y 2026, brindando los espacios para que el Banco Central continúe adoptando medidas oportunas para la recuperación económica”, dijo.

En materia de generación de divisas, pronosticó que “la economía dominicana alcanzaría un monto alrededor de US$46,000 millones, provenientes principalmente de exportaciones por unos US$14,900 millones, ingresos por turismo por US$11,200 millones y remesas por unos US$ 11,700 millones. Adicionalmente, la inversión extranjera directa (IED) superaría por cuarto año consecutivo los US$ 4,000 millones, alcanzando en 2025 más de US$ 4,800 millones, suficiente para cubrir un déficit de cuenta corriente que se ubicaría en 2.5 % del PIB”.

. A esta fecha, se han colocado recursos por valor de RD$66 mil de los RD$81 mil millones aprobados por la JM, a fin de facilitar el crédito a empresas y hogares.

. La tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple se ubicó en 6.6 % y la tasa activa se colocó en 13.9 % a octubre 2025.

. La inflación interanual a septiembre se ubicó en 3.76 %, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante los últimos 29 meses. La subyacente se ubicó en 4.35 % interanual.

. PIB real acumuló un crecimiento de 2.2 % en enero-septiembre 2025.

. La manufactura local creció 1.7 % y la de zonas francas 1.8 %.

. Las exportaciones ascendieron a US$11,600 millones entre enero y septiembre.

. En enero-septiembre se recibieron 8.6 MM de visitantes, los ingresos por turismo ascendieron a unos US$8,500 MM y por remesas a unos US$8,900 MM.

. La IED alcanzó US$4,000 MM de enero a septiembre y superaría US$ 4,800 MM al finalizar el año 2025, suficiente para cubrir un déficit de cuenta corriente que se ubicaría en 2.5 % del PIB.

. Reservas internacionales se sitúan en US$13,300 millones al cierre de septiembre equivalentes a 10.4 % del PIB y a casi cinco meses de importaciones.

. Los activos del sistema financiero crecieron en 11.5 % y el patrimonio aumentó en 10.2 %. El ROE fue 21.7 % y ROA 2.6 %, al cierre de septiembre.

. La solvencia regulatoria alcanzó 18.4 % en junio, por encima del mínimo requerido de 10 %.

. La economía dominicana generaría divisas en 2025 por un monto alrededor de US$46,000 millones.