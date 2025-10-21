Entidades financieras pueden establecer horarios especiales sin notificar a la Superintendencia

En consonancia con las medidas de precaución emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia y el Instituto Dominicano de Meteorología la Superintendencia de Bancos autorizó a las entidades de intermediación financiera, intermediarios cambiarios y otras instituciones de servicio financiero, a establecer horarios especiales de atención al público sin notificación previa a la autoridad reguladora.

Mediante la circular CSB-REG-202500018, el órgano regulador precisó que en caso de que se emita una disposición de suspensión de las actividades laborales en las provincias afectadas o a nivel nacional, como medida de precaución, las entidades deberán dar cumplimiento a la misma.

Apuntó que las causas que pueden generar cambios en los horarios de atención al público, de manera enunciativa, mas no limitativa, son las siguientes: Fenómenos naturales (onda tropical, tormenta tropical, ciclón, huracán y eventos sísmicos); y amenazas a la seguridad del personal o los usuarios (protestas, disturbios, actos vandálicos o situaciones de violencia).

En la circular, firmada por el intendente Julio Enrique Caminero Sánchez, la institución reiteró que, con excepción de las causas precedentemente indicadas, cualquier modificación del horario de atención al público deberá informarse a este ente supervisor mediante una notificación de cierre temporal (menor a cinco (5) días), a través del Portal SB Interactivo.

Puntualiza que las entidades podrán establecer un horario especial de servicios de atención al público en función de las condiciones climatológicas en ocasión de la tormenta tropical Melissa, partir de este martes veintiuno (21) de octubre de 2025 y mientras persista la misma durante esta semana.