AFP Popular anuncia cambios organizacionales

La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) anunció que llevó a cabo cambios organizacionales, con el objetivo de preservar la gobernanza, en línea con las mejores prácticas corporativas.

Estos cambios reflejan el compromiso del Consejo de Administración y del equipo directivo con el presente y futuro de AFP Popular, manteniendo el rumbo estratégico de la empresa para avanzar con mayor fortaleza y capacidad de respuesta a las necesidades de los afiliados y del mercado.

La nueva estructura organizacional surge de una cuidada planificación y selección de talentos, al tiempo que honra la visión estratégica, el conocimiento del negocio y el legado institucional del señor Eduardo J. Grullón V., quien lideró la AFP Popular durante más de 24 años.

Don Eduardo Grullón participó activamente para difundir la reforma previsional en República Dominicana, recogida en la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social bajo el esquema de capitalización individual. Como fundador y presidente de la AFP Popular, impulsó la inclusión de cientos de miles de trabajadores al sistema previsional. Con la nueva estructura, la organización reafirma el compromiso institucional con los valores que defendió don Eduardo, entre los que destacan la transparencia, excelencia y servicio al afiliado y a la sociedad.

Separación de funciones

En su sesión extraordinaria del viernes 22 de agosto de 2025, el Consejo de Administración aprobó la separación de las funciones entre la Presidencia del Consejo y la gestión ejecutiva de la empresa, fortaleciendo la independencia en los procesos de supervisión y aportando mayor agilidad a la gestión ejecutiva.

Esta decisión refuerza la transparencia institucional y la confianza de afiliados, colaboradores, reguladores y la sociedad en general.

De acuerdo con las disposiciones del Consejo de Administración de AFP Popular y por recomendación del Consejo de Administración de Grupo Popular, casa matriz, René Grullón Finet, asumirá la Presidencia del Consejo de AFP Popular, en adición a sus funciones actuales como presidente ejecutivo del Grupo Popular. Grullón Finet es ingeniero industrial de formación, y cuenta con 33 años de experiencia en la organización financiera, ocupando posiciones clave en áreas de negocios, y al mismo tiempo ha desempeñado un rol activo en instituciones del sector social y educativo.

Por su parte, el señor Luis José Jiménez, actual vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Operaciones, queda designado como vicepresidente ejecutivo-gerente general de AFP Popular. Posee una trayectoria de 29 años de labor en diferentes empresas filiales del Grupo Popular, habiendo trabajado para AFP Popular durante más de 25 años.

En tanto, la señora Sara María Concepción, actual gerente de la División de Cumplimiento y Riesgo Operativo, con 24 años de carrera en AFP Popular, pasa a hacerse cargo de la nueva Vicepresidencia de Área de Administración y Operaciones.

Fortaleza, eficiencia y calidad

En un contexto de madurez institucional, la nueva estructura garantiza mantener un servicio eficiente y de calidad a los afiliados, alineado con los principios de buen gobierno, mejores prácticas y responsabilidad corporativa de la casa matriz, Grupo Popular.

Con esta decisión, AFP Popular, que cerró 2024 con más de 1.6 millones de afiliados y RD$376,686 millones en fondos administrados, representando una participación de mercado del 34%, reafirma su liderazgo en el sector previsional de la República Dominicana, lo que le permite mantener un firme compromiso de largo plazo con el bienestar y la seguridad financiera de los dominicanos.

En los últimos años, AFP Popular ha venido fortaleciendo su estrategia de inversión responsable con un enfoque en la transición energética y el desarrollo sostenible. También, como parte del modelo de sostenibilidad de su casa matriz, Grupo Popular, cuenta con un alto compromiso social, alineado con su misión de crear valor compartido para mejorar las condiciones de vida de la población, destacando sus iniciativas en favor de los adultos mayores.