Generadora de Electricidad Itabo informa salida de Unidad I por mantenimiento programado

La operación, coordinada con las autoridades, responde a la necesidad de realizar un mantenimiento programado, con una duración estimada de cinco días. 

Haina, RD

La empresa Generadora de Electricidad Itabo (EGEITABO) anunció la salida de su Unidad I de 138 megavatios del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir de este domingo 5 de octubre.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la operación se debe a la necesidad de realizar un mantenimiento programado, con una duración estimada de cinco días. 

Según la compañía, la unidad podría retornar a producción y reintegrarse al SENI el jueves 9 de octubre.

EGEITABO no especificó en su comunicado si esta salida de la Unidad I del SENI provocará alguna deficiencia en el suplimiento de energía eléctrica.

Redacción Listín Diario

