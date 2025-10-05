Generadora de Electricidad Itabo informa salida de Unidad I por mantenimiento programado

La empresa Generadora de Electricidad Itabo (EGEITABO) anunció la salida de su Unidad I de 138 megavatios del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir de este domingo 5 de octubre.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la operación se debe a la necesidad de realizar un mantenimiento programado, con una duración estimada de cinco días.

Según la compañía, la unidad podría retornar a producción y reintegrarse al SENI el jueves 9 de octubre.

EGEITABO no especificó en su comunicado si esta salida de la Unidad I del SENI provocará alguna deficiencia en el suplimiento de energía eléctrica.