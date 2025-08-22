EdeEste informa sobre circuitos que estarán fuera de servicio en Villa Mella

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) informó a sus clientes de Villa Mella que los circuitos BNV101, BNV102 y VIME09 estarán fuera de servicio temporalmente.

“Esta interrupción es necesaria para facilitar los trabajos de instalación de un poste de 45 pies en la calle Manantial, próximo a la avenida Jacobo Majluta, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y mitigar las averías que se han estado registrando en los últimos días, garantizando un servicio más seguro y confiable”, anunció la empresa mediante un comunicado compartido a la prensa.

Según el comunicado, los sectores afectados serán la Ciudad Modelo (parcial), El Dorado III, Eugenio María de Hostos V.M., La Mina-Guaricano, Los Cazabes (parcial), Residencial Colinas del Viento, Residencial Roalva, Residencial Tierra Alta, Residencial Villa España Ciudad Bonita, Ciudad Modelo (parcial), Jacagua, Los Cazabes (parcial), Residencial Rafelita, Colinas del Arroyo II y Colinas del Centro.

Además, se disculpan por los inconvenientes garantizando que los técnicos trabajan al menor tiempo posible.

Se recuerda que desde hace varias semanas se han reportado apagones en distintas partes del país, causando incertidumbre y desespero a los ciudadanos que han sido afectados. A esto las autoridades han alegado que se debe a la salida de la Unidad 2 de la Termoeléctrica Punta Catalina.