La Unidad 2 de Punta Catalina aporta 333.15 megas al SENI en estos momentos

La unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina tiene en línea una generación de 333.15 megavatios, luego de enfrentar un problema de pinche en la caldera que obligó a sacarla del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

En un documento, la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) anunció la reincorporación de la Unidad 2 al SENI, tras cinco días de labores ininterrumpidas de mantenimiento técnico.

La central fue reintegrada al SENI a las 5:30 de la mañana de este domingo 17 de agosto, luego de cinco días de intensos trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con la entidad, el personal técnico laboró de manera ininterrumpida, 24 horas al día, desde el martes 12 hasta hoy domingo 17, con el propósito de restablecer la unidad en el menor tiempo posible.

En las labores participaron 50 colaboradores, junto al apoyo de la empresa representante del fabricante de la caldera, Babcock & Wilcox (B&W).

La empresa reconoció el esfuerzo y compromiso de su cuerpo técnico y destacó que el 100 % de los empleados permanentes de la planta son dominicanos, lo que reafirma el nivel de preparación del talento humano nacional.

Asimismo, agradeció la preocupación mostrada por el presidente Luis Abinader, quien visitó la planta en medio del proceso, felicitó a los técnicos y expresó su orgullo por el profesionalismo y entrega demostrados.

Con el reingreso de la Unidad 2, Punta Catalina refuerza el suministro de energía al SENI, contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina es un pilar de la generación energética en la República Dominicana, comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo armónico con las comunidades locales. Su operación busca garantizar la estabilidad energética del país, respetando siempre las mejores prácticas ambientales.