Brecha de informalidad laboral continúa en República Dominicana

Entre los años 2023 y 2024 el índice de informalidad laboral a nivel nacional ha disminuido un 1.2 % situándose de un 50.8 % a un 49.6 %, respectivamente, mientras que el sector formal también presenta un aumento del 1.2 % en el mismo período pasando de 49.2 % a 50.4 % según los datos presentados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Pese a la significativa reducción, la infografía del organismo rector muestra que aun la brecha no se acorta pues durante el año 2024 se mantuvieron actividades laborales con más tendencia a la informalidad que otras donde figuran el comercio con 27.1 %, construcción con 15.6 %, otros servicios sin especificar con 15.5 %, agricultura y ganadería con 13.6 %, transporte y comunicaciones con 10.5 %, hoteles, bares y restaurantes con 8.8% e industrias con 6.8 %.

Los grupos de edades de 60 y más continúan presentes en esta dinámica con un 16.8 % y los de 15-24 con un 13.8 % al tiempo que las personas con un nivel secundario educativo poseen más presencia en este renglón.

Las edades que más ocupación tienen en este sector son las personas de 40 a 59 años con 37.8 % frente a un 32.9 % de formalidad en contraste con las de 25 a 39 años con un 31.6 % de informales frente a un 43.3 % que sí están formalizados.

Para la distribución por grados educativos aquellos que solo alcanzaron el nivel secundario se posicionan con un 57.7 % en informalidad seguidos del nivel primario con un 25.5 %, universitario en 11.9 % y ninguno en 4.9 %.

El gráfico también muestra que en el sector formal los hombres representan un 52.1 % y las mujeres un 47.9 % y en su opuesto los hombres están en un 69.9 % y las mujeres en un 30.4 %.

Servicio doméstico

Aunque los datos resaltan los avances para reducir las actividades económicas no reguladas, el servicio doméstico se mantiene como una piedra de tropiezo, donde un 93.4 % de las mujeres permanece en la informalidad de esta labor y el 6.6 % corresponde a los hombres.