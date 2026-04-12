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Economia & Negocios

informalidad laboral

Brecha de informalidad laboral continúa en República Dominicana

Las edades que más ocupación tienen en este sector son las personas de 40 a 59 años acompañados de un nivel educativo secundario.

Expertos dicen que la reducción de la informalidad es un paso necesario para consolidar el mercado laboral.

Las personas con un nivel secundario educativo poseen más presencia en este renglón.Archivo/LD

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Nalphy MartínezSanto Domingo, RD

Entre los años 2023 y 2024 el índice de informalidad laboral a nivel nacional ha disminuido un 1.2 % situándose de un 50.8 % a un 49.6 %, respectivamente, mientras que el sector formal también presenta un aumento del 1.2 % en el mismo período pasando de 49.2 % a 50.4 % según los datos presentados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Pese a la significativa reducción, la infografía del organismo rector muestra que aun la brecha no se acorta pues durante el año 2024 se mantuvieron actividades laborales con más tendencia a la informalidad que otras donde figuran el comercio con 27.1 %, construcción con 15.6 %, otros servicios sin especificar con 15.5 %, agricultura y ganadería con 13.6 %, transporte y comunicaciones con 10.5 %, hoteles, bares y restaurantes con 8.8% e industrias con 6.8 %.

Los grupos de edades de 60 y más continúan presentes en esta dinámica con un 16.8 % y los de 15-24 con un 13.8 % al tiempo que las personas con un nivel secundario educativo poseen más presencia en este renglón.

Las edades que más ocupación tienen en este sector son las personas de 40 a 59 años con 37.8 % frente a un 32.9 % de formalidad en contraste con las de 25 a 39 años con un 31.6 % de informales frente a un 43.3 % que sí están formalizados.

Para la distribución por grados educativos aquellos que solo alcanzaron el nivel secundario se posicionan con un 57.7 % en informalidad seguidos del nivel primario con un 25.5 %, universitario en 11.9 % y ninguno en 4.9 %.

El gráfico también muestra que en el sector formal los hombres representan un 52.1 % y las mujeres un 47.9 % y en su opuesto los hombres están en un 69.9 % y las mujeres en un 30.4 %.

Servicio doméstico

Aunque los datos resaltan los avances para reducir las actividades económicas no reguladas, el servicio doméstico se mantiene como una piedra de tropiezo, donde un 93.4 % de las mujeres permanece en la informalidad de esta labor y el 6.6 % corresponde a los hombres.

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