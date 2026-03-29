¿Cómo enfrentar el alza de la gasolina y la energía en tiempos de crisis?

Aunque el gobierno dominicano anunció que los precios de los combustibles serán congelados esta semana, el incremento realizado dos semanas anteriores de RD$15 en la gasolina regular y premium, así como al gasoil óptimo y regular, aún golpea el bolsillo de los dominicanos.

Así mismo, también se informó sobre posibles alzas en las tarifas eléctricas. Ambos responden al cierre del estrecho de Ormuz y la inestabilidad del mercado petrolero internacional.

Si bien reducir el consumo de los combustibles y evitar el uso del servicio eléctrico no es una opción viable para la población común, sí se puede optimizar el rendimiento de ambos, logrando un impacto en números positivos para el bolsillo.

Para esto, la contadora y financiera Dileiny Concepción Villar recomendó algunas estrategias específicas centradas en objetivos realistas para la economía de la comunidad común.

En el ahorro de combustible, revisar la presión de las gomas es fundamental, recordando que las gomas bajas generan más consumo de combustible.

Evitar acelerar y frenar bruscamente, dentro de lo posible, puede reducir el consumo hasta un 20%. En una ciudad caracterizada por la congestión en el tráfico, planificar las rutas puede ayudar a evitar tapones y viajes innecesarios además de agrupar la mayor cantidad de diligencias en una sola salida.

Dileiny Concepción, asesora financiera y docente en finanzas empresarialesFuente externa

Un vehículo bien cuidado con aceite, filtros y bujías hace que el motor sea más eficiente, así como llenar el tanque completo y no dejarlo bajar de la mitad, porque mientras menos espacio hay en el tanque, menos se evapora.

En esa misma línea sostuvo que llenar el tanque en horas con temperaturas más bajas ayuda a que se evapore menos durante el llenado si el tanque está frío.

Ahorro de electricidad

Cambiar los bombillos por unos LED, pues estos consumen hasta 80% menos que las tradicionales y ofrecen más vida útil.

Dispositivos eléctricos que no se estén usando en el momento, como airfryer, televisor, abanicos, microondas o cargadores de celulares, porque estos siguen consumiendo aunque estén apagados.

Las regletas con interruptor permiten que con un solo botón se apaguen varios equipos a la vez.

Limpiar los filtros del aire acondicionado asegura una buena calidad del aire, mejorando la eficiencia energética.

Programar actividades fuera de casa evita el consumo inevitable de energía; sin embargo, hay que tener en cuenta que no sea un lugar que implique gastos adicionales. Sitios recomendables pueden ser los parques para realizar actividades como juegos de mesa, lecturas o conversaciones en familia.