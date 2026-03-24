Alimentos continúan con precios estables aunque con expectativas de aumento

Aunque los precios en los mercados y colmados se mantienen estables desde su última alza, los comerciantes están a la expectativa de que sus proveedores aumenten el precio de los productos de mayor venta, como lo anunció el presidente, Luis Abinader.

Durante un recorrido por mercados y colmados del Distrito Nacional, se observó la baja presencia de ciudadanos que se dirigen a estos lugares a realizar sus compras. Algunos presentes aseguraron que esto se debe a la alza en los alimentos y los bajos salarios que no les alcanzan para costear las compras diarias.

El arroz en el Mercado Nuevo de la Duarte se encuentra entre RD$35-37, la habichuela gira en RD$50, el medio galón de aceite RD$325, la libra de pollo RD$85, plátano verde RD$23-25, plátano maduro RD$20, la libra de ajo RD$150, cebolla RD$50, paquete de verdura RD$50, huevos RD$200 y la yuca RD$35.

Los precios en el mercado de Villa Consuelo están en RD$35-50 el arroz, habichuela RD$55, medio galón de aceite RD$300, plátano verde RD$20-25, plátano maduro RD$25, ajo RD$200, cebolla RD$60, paquete de verdura RD$100 y los huevos RD$215.

En los colmados, el arroz se encuentra en RD$40-45, habichuelas RD$75, medio galón de aceite RD$245-300, plátano maduro RD$25, ajo RD$185, cebolla RD$40 y el café en RD$360 el paquete.

Un comerciante en el Mercado Nuevo de la Duarte aseguró que, al contactarse con sus suplidores, estos le informaron que gran parte de los productos subirán hasta un 12% de su precio actual.

“Me han llamado algunas empresas y me han dicho que aumentaron su 10 y 12%; en cualquier momento aumentan los precios exageradamente, porque ya el presidente le dio luz verde para que los proveedores suban sus precios y no vendan hasta que ellos mismos ajusten sus precios. Eso es lo que os asusta más, porque sabrán y nos lo subirán al doble”, manifestó Fernando Araujo, molesto porque aseguró que disminuyen las ventas con el alza de los alimentos.

Otro que expresó su molestia fue Juan Thomas Gómez, quien aseguró que desde ya algunos de sus proveedores le han elevado los precios en mercancías como desechables que antes compraba en RD$800 la caja; ahora le salen en RD$1,000.

“Ya lo están subiendo, compré desechables carísimos y así poco a poco lo irán subiendo; lo que nadie ve es que cuando las cosas suben, no vuelven a bajar”, dijo.

Margarita Delgado Ramírez, una señora de 80 años, dijo que el dinero que cobra limpiando una barbería no le alcanza para comprar sus alimentos y el alza solo le dificultará más realizar algunas de sus compras.

Para poder comer, es arañando porque no me alcanza y yo lo que limpio es una barbería. “Cada vez que suben los precios, se me hace más fácil comprar mis cositas”, expresó mientras compraba algunos detergentes de limpieza.

Se recuerda que el mandatario anunció el domingo que la guerra en Irán creará efectos en los precios internacionales del petróleo, los combustibles y los alimentos.

El gobernante detalló que estas presiones externas tendrán efectos directos en la economía local.

Aunque los efectos no se noten inmediatamente, ya los comerciantes se preparan para el reajuste de los productos.