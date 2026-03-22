Tarifa eléctrica, transporte y alimentos: Abinader alerta presiones económicas por conflicto en Irán

Aumentos en las tarifas eléctricas, transporte y comida: el presidente Luis Abinader advirtió este domingo que la población dominicana deberá asumir “sacrificios inevitables” debido a la guerra en Irán y sus efectos en los precios internacionales del petróleo, los combustibles y los alimentos.

En un mensaje a la nación, el mandatario explicó que el conflicto ha provocado una fuerte tensión en los mercados globales, especialmente por la situación en el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas natural del mundo.

“Ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios. No desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables”, afirmó Abinader.

El gobernante detalló que estas presiones externas tendrán efectos directos en la economía local.

“Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos”, reconoció.

Abinader recordó que República Dominicana es una economía abierta y dependiente de las importaciones de combustibles.

“No fijamos esos precios, los recibimos. Y cuando esos precios suben, su impacto se traslada inevitablemente a nuestra economía”, sostuvo.

El mensaje se produce días después de que el Gobierno aumentara por segunda vez los precios de las gasolinas y el gasoil. Según explicó, estos ajustes —de entre 5.2 % y 6.7 %— buscan reducir el subsidio estatal en al menos 12,000 millones de pesos en lo que resta del año.

Abinader sugirió que las empresas opten por esquemas de trabajo remoto para que los ciudadanos “puedan optimizar el uso de combustible”.

Aun con estos incrementos, Abinader aseguró que los combustibles continúan subsidiados, en algunos casos por más de 100 pesos por galón, y subrayó que el gas licuado de petróleo (GLP) se mantendrá sin variación por su impacto en los hogares más vulnerables.

El mandatario advirtió que el alza del petróleo, que pasó de un estimado de 65 dólares por barril en el presupuesto de 2026 a cerca de 100 dólares, representa un costo fiscal creciente que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se realizan ajustes.

“El Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida”, dijo.

Además, anunció que el Gobierno ejecutará un conjunto de acciones para mitigar el impacto. Entre ellas, mantener la estabilidad macroeconómica y proteger a los sectores más vulnerables mediante la reasignación de unos 10,000 millones de pesos del presupuesto, sin aumentar el gasto total.

También informó que se implementará un subsidio a los fertilizantes por un monto inicial de 1,000 millones de pesos, con el objetivo de evitar que el alza internacional se traduzca en mayores precios de los alimentos.

En paralelo, aseguró que se sostendrá la inversión pública como motor del crecimiento económico, pese al contexto internacional adverso.

Abinader recordó que en 2025 el Gobierno destinó 11,500 millones de pesos para subsidiar combustibles y 105,000 millones para el sector eléctrico. En lo que va de 2026, el subsidio a los combustibles ya asciende a unos 4,000 millones de pesos.

Pese al escenario, el presidente afirmó que el país cuenta con condiciones para enfrentar la crisis, al señalar que dispone de liquidez, acceso a financiamiento internacional y reservas superiores a los 16,000 millones de dólares.

“El país está preparado para enfrentar este tipo de situaciones”, aseguró.

El Gobierno continuará tomando decisiones para proteger la estabilidad económica y el poder adquisitivo de las familias dominicanas, dijo Abinader, aunque insistió en que el contexto internacional obligará a realizar ajustes.