Viabilidad de extracción de tierras raras en RD podría fortalecer posicionamiento del país en mercado minero global

El proceso de exploración de las tierras raras en el país se encuentra en fase avanzada, según informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, con la promesa de que a finales de este año se podrá determinar la cantidad de recursos brutos que posee este activo junto con su valor neto.

Desde el año 2024 hasta la fecha, la exploración de estos elementos químicos se desarrolla con el mapeo geológico, los sondeos, las muestras recolectadas, los estudios metalúrgicos preliminares, entre otros procedimientos técnicos.

Con esta fase completada, explicó que la incorporación de otros estudios ayudará a entender la facilidad de su extracción y las cantidades existentes de estos elementos en el territorio nacional, convirtiéndolo en un activo de alta importancia en el mercado minero global, fortaleciendo el posicionamiento del país en materia de minerales críticos como las tierras raras.

Para lograr este objetivo, Santos anunció que el Gobierno dominicano, a través de los Ministerios de Energía y Minas y Relaciones Exteriores (Mirex), realizaría el Primer Foro Internacional sobre Tierras Raras como un espacio idóneo para promover este diálogo con otros países expertos en el tema.

“Discutiríamos los planes de desarrollo que tiene el país en este sentido. De forma tal que puedan discutirse todos estos aspectos y nosotros dar a conocer, como ya mencionaba, los avances que ya tenemos. Para estos fines invitaríamos a los principales expertos nacionales e internacionales en la materia”, declaró.

El espacio tendría lugar el miércoles 27 de mayo del 2025 en el Centro de Convenciones de la Cancillería dominicana.

Asimismo, señaló la participación de expertos e involucrados nacionales e internacionales en la materia como actores fundamentales en la actividad para recibir sus recomendaciones técnicas en el proceso.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Minera Dominicana (Emidom), Miguel Ángel Díaz, indicó que el día siguiente al foro los expertos internacionales y representantes de diferentes instituciones del sector que participarán en el evento conocerán in situ el yacimiento, donde podrán expresar sus inquietudes y valoraciones sobre el proyecto en el avance de la iniciativa.