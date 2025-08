RD entraría al mapa mundial con las tierras raras

El sector minero dominicano está en un buen momento, los tiempos le están favoreciendo y, de lograr que obtener un resultado favorable para la explotación de tierras raras, República Dominicana se colocará en el mapa mundial, con grandes oportunidades para su población y su desarrollo, en opinión del director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera (Camipe), Martín Valerio.

Valerio dijo que es también una oportunidad para presentar y promulgar una nueva ley minera que se adapte a los tiempos actuales. El director ejecutivo de la Camipe cree que la nueva legislatura que inicia el 16 de este mes es un buen momento para aprobar una nueva ley.

Precisó que aun cuando el Gobierno mantiene discreción sobre las tierras raras, elementos que forman un conjunto de 17 minerales de gran atracción para el desarrollo industrial y la alta tecnología, se ha estado trabajando con los mejores técnicos del sector y se espera que al 2026 pueda haber resultados favorables.

Afirmó que ese es un proyecto que lo ha manejado directamente el Gobierno dominicano, primero con la declaración de la Reserva Ávila, en la época del ex presidente Danilo Medina, y luego con la creación de la Empresa Minera Dominicana, con Luis Abinader, proceso que dice se ha estado llevando rápido comparado con el tiempo que usualmente se lleva tomar las muestras, en término de exploración. Valerio indica que una cosa es el recurso y en este caso ya está comprobado, y que otra cosa es tener reserva y por eso se está en el proceso de determinar si realmente hay reserva, y es lo que se está y fiscalizando para determinar la cantidad y el tiempo y con eso tener un valor.

Recalcó que el Ministerio de Energía y Minas trabaja con los mejores geólogos, académicos dominicanos que tienen experiencia en empresas mineras de nivel internacional y han trabajado en el país y el exterior, trayendo experiencia.

Para Valerio, de hallarse la cantidad que se habló originalmente, la perspectiva del país cambiará de manera automática a nivel de la geoestrategia y la geopolítica, y del mapa mineralógico.

Las tierras raras están compuestas por 17 elementos utilizados para diferentes tipos de industrias, con una demanda alta y en algunos casos tiene que ver con la convertibilidad de la matriz energética, “entonces, definitivamente estamos hablando de un recurso que cambiaría la dinámica y la forma de conversar de la República Dominicana a nivel mundial”, indicó.

Recuerda que la Empresa Minera Dominicana se creó mediante decreto y esa es una razón más para promover una nueva ley.

La inversión en minería es de US$354 millones y según Valerio se registra una caída de 86% porque la actual ley no representa seguridad jurídica ni le da claridad a los inversores, y eso no solo ha generado una pérdida de atractivo, sino que no ha permitido que la inversión se haga de forma fluida.

Todo el mundo sabe que la minería es una industria de un capital de inversión intensiva y cuando surgen temas como la dilación de procesos, el inversionista se queda un poquito atrás esperando a ver cómo el proceso avanza, dijo. Puso de ejemplo el proyecto Romero, en San Juan de la Maguana, el proyecto de Dajabón y la situación que se creó mientras se ponían de acuerdo los comunitarios con la Barrick.

Esas situaciones, agregó, frisaron un poco la inversión extranjera directa que ahora ya se ha reactivado con la operación de reasentamiento y que se verá a corto, mediano y largo plazo, porque República Dominicana es un buen prospecto en cuanto al desarrollo minero.

Señaló que con una nueva ley minera, con la que se podrá trabajar de la mano con la ley medioambiental, la actividad tendrá un lugar protagónico y una buena gobernanza, mediante un diálogo honesto entre el sector público, las comunidades y las empresas.

Mano de obra tecnificada

El director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera afirmó que el sector opera con una mano de obra tecnificada y demanda de una variedad de profesionales en el portafolio educativo de República Dominicana, de más capacitación técnica, y que en las universidades se promueva la carrera de ciencia, tanto de química, física, ingeniería, minería, geología, que se promuevan más.

En ese contexto, dijo que se espera que a partir del 2030 a nivel mundial se abran más de 100,000 plazas, que son oportunidades muy buenas para el trabajador minero a nivel mundial, incluyendo a República Dominicana.

Puso de ejemplo a Chile, país que promueve la minería. Y eso ha permitido que tenga un porcentaje importante dentro de su producto interno bruto, de un 12% a un 13% y Perú un 11%.

En República Dominicana, en el momento pico llegó al 2.1% del PIB, y actualmente es el 1.43% del PIB, con dos minas metálicas, Barrick Gold y la Cormidom, que si se promoviera y se pusiera como una estrategia de desarrollo en la que se valorara el peso específico en las exportaciones y lo que eso contribuye con la balanza de pagos, el impacto no solamente sería a nivel de divisas, sino de infraestructuras, señaló Valerio.

Como también, de un encadenamiento productivo de las empresas que dan servicios como por ejemplo de electricidad, combustibles, supermercado, talleres, mecánica, ropa, policlínica, clínica, buenas escuelas, porque a veces los extranjeros para poder mudar a su familia exigen eso y la misma empresa las construye.

Sepa más

Actualmente, el sector tiene registrado en la Tesorería alrededor de 7,000 empleados directos con un salario de RD$73,125, que es el doble del salario promedio nacional. Y, según indicó esto se ve en las zonas rurales con el poder adquisitivo, las compras y el comercio.

En cuanto a la minería artesanal en oro, la ley minera actual establece un porcentaje para uso de los artesanos dominicanos.