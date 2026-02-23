Banco Central afirma sistema financiero crece con equilibrio en medio de la turbulencia global

Los activos totales de las entidades de intermediación financiera crecieron 7.9% a diciembre de 2025, alcanzando los RD$4.15 billones (52.2% del producto interno bruto -PIB-), donde la cartera de crédito se expandió 9.2%, para contribuir con el ritmo de expansión de la actividad económica.

En un análisis realizado por el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco Central se expone que el sistema financiero dominicano ha exhibido un crecimiento balanceado y estable durante el último año, a pesar del panorama convulso, complejo y de alta incertidumbre que transita la economía mundial.

Los analistas refieren que esta resiliencia ha sido influida, en gran medida, por las políticas monetarias y financieras implementadas por el Banco Central para promover una adecuada gestión de riesgo en las entidades de intermediación financiera, así como por el robusto desempeño demostrado por dichas entidades.

Sostiene que al cierre de 2025 las captaciones del público alcanzaron RD$3.19 billones, equivalentes al 40.1% del PIB, tras exhibir un crecimiento interanual de 10.6%, mientras, las entidades de intermediación financiera aumentaron su patrimonio neto en RD$53,582 millones (11.5%) hasta totalizar RD$521,382 millones (6.54% del PIB).

En una nota enviada a los medios de comunicación se destaca que el retorno sobre patrimonio (ROE) se ubicó en 21%, el retorno sobre activos (ROA) se situó en 2.5%, a la vez que el coeficiente de solvencia alcanzó 19.9% a diciembre de 2025, niveles holgadamente superiores al mínimo regulatorio de 10% exigido en la Ley Monetaria y Financiera y a los promedios regionales de Centroamérica y el Caribe.

Estabilidad en el 2026

Entre sus consideraciones, los técnicos del Banco Central señalan que los análisis sobre el balance de riesgos y las pruebas de estrés realizadas a las entidades de intermediación financiera dan cuenta que, a pesar el entorno internacional convulso y de incertidumbre, el sistema financiero dominicano mantiene sus condiciones de estabilidad hacia 2026.

Explican que los análisis de riesgo de crédito, tipo de cambio, tasas de interés y liquidez, realizados a las entidades de intermediación financiera, no indican la presencia de vulnerabilidades financieras y riesgos significativos que puedan comprometer la viabilidad de las operaciones de las entidades, ni conducir a una interrupción generalizada de la prestación de servicios financieros en la economía.

Dicen que se estima que los activos de las entidades se mantengan en torno al 52.5 % del PIB, mientras el crédito doméstico al sector privado se expanda cerca de su tasa de variación promedio de entre 10% - 12%, consistentes con el dinamismo de las actividades productivas.

"De hecho, ante la posible ocurrencia de eventos macrofinancieros severos de riesgo, el sistema financiero presentaría niveles adecuados de liquidez y solvencia para garantizar la continuidad de la provisión de servicios financieros al sector real", puntualizan.

Destacan que contrario a opiniones recogidas en los medios de prensa que se han expresado sobre niveles elevados de las tasas de interés y su incidencia en la economía, es importante destacar que las mismas se han reducido significativamente, como se detalla a continuación:

- La tasa de interés activa al cierre de enero del 2025 presentó un promedio de 15.2%, disminuyendo a 13.6% al cierre de enero 2026, para una reducción de 160 puntos básicos.

- La tasa de interés activa para operaciones de crédito de los sectores productivos, pasó de 14.4% en enero de 2025 a 12.7% en enero de 2026, disminuyendo en 170 puntos básicos.

- La tasa pasiva se redujo de 9.6% en enero del 2025 a 5.9% en enero de 2026, para una reducción acumulada de 370 puntos básicos.

- La tasa interbancaria al cierre de enero del 2025 presentó un promedio de 11.6%, el cual pasó a 6.9% al cierre de enero 2026, para una reducción de 470 puntos básicos.

Perspectivas favorables

De manera concluyente, el análisis refiere que las perspectivas del desempeño macroeconómico y financiero de la economía dominicana son favorables para este nuevo año 2026.

Sostiene que los modelos de pronósticos del Banco Central estiman que el crecimiento de las actividades productivas se ubicaría en torno a 4.0%, mientras la inflación se mantendría dentro del rango meta de política de 4.0 % ± 1.0%, cumpliendo con el mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios.

Se espera que el sistema financiero dominicano continúe expandiéndose de manera balanceada durante 2026, en un entorno de estabilidad monetaria y financiera.