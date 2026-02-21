Créditos digitales registran en el país crecimiento histórico de más de 150%

El ecosistema de créditos digitales en República Dominicana ha experimentado un incremento acelerado desde 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 151.9%, de acuerdo con el Libro Blanco de Créditos Digitales en la República Dominicana, elaborado por la Mesa de Créditos Digitales de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech), en colaboración con Equifax.

El estudio, que analiza la evolución del sector entre 2020 y 2024, señala que, aun excluyendo el impacto de la pandemia del COVID-19, el crecimiento ajustado se mantiene en un sólido 40.5%, lo que evidencia una adopción sostenida de soluciones financieras digitales por parte de la población.

Asimismo, el monto total otorgado a través de créditos digitales registró una tasa de crecimiento anual de 96.2%, impulsado por el auge del micro y nano crédito. Aunque los montos promedio aprobados han disminuido, esta tendencia responde a una mayor democratización del acceso al financiamiento y a la consolidación de una base de usuarios recurrentes, lo que refleja una mayor madurez operativa del sector, explicó Carlos Rubén Espinal Castillo, coordinador de la Mesa de Créditos Digitales de Adofintech al presentar el documento.

Pese a esta rápida expansión, los créditos digitales representan actualmente sólo el 2.3% del mercado total de crédito en el país, lo que, según el informe, indica un amplio margen de crecimiento y un potencial significativo para ampliar la inclusión financiera.

Espinal indicó que los créditos digitales hacen referencia a las plataformas que facilitan el crédito en línea a individuos o empresas sin captar fondos de depositantes.

Un mercado joven, urbano y en expansión

El crecimiento ha sido impulsado principalmente por usuarios jóvenes: los Millennials (Generación Y) concentran el 56.81% de las solicitudes, seguidos por la Generación Z con 28.97%. Esta realidad plantea oportunidades, pero también retos, ya que estos grupos presentan mayores niveles de morosidad, lo que resalta la necesidad de fortalecer la educación financiera digital.

En términos geográficos, el 88.89% de los créditos digitales se concentra en el Distrito Nacional, seguido por otras zonas urbanas como Santo Domingo Este, Oeste y Norte, y Santiago. Esta alta concentración urbana sugiere importantes oportunidades de expansión hacia zonas rurales y semiurbanas.

El informe destaca variaciones demográficas relevantes, por ejemplo, en 2024 el 60.25% de solicitudes corresponden a hombres, mientras que las mujeres representaron un 39.75%. Aun así, las mujeres obtienen montos promedio ligeramente mayores y exhiben mejor comportamiento histórico de pago.

Desafíos para sostener el crecimiento

El Libro Blanco advierte que, para mantener esta curva ascendente, el sector debe enfrentar retos clave como el fortalecimiento de la ciberseguridad, la protección de datos personales, el acceso a fuentes de información alternativa, la adopción de firmas electrónicas avanzadas y el establecimiento de criterios regulatorios claros para productos de corto plazo.

Un motor de inclusión financiera

El informe subraya que el crecimiento de los créditos digitales representa una oportunidad estratégica para ampliar la inclusión financiera, gracias al uso de modelos analíticos avanzados capaces de evaluar a personas sin historial crediticio y a soluciones diseñadas para segmentos tradicionalmente excluidos de la banca tradicional.

En este escenario, Adofintech y Equifax destacan como actores fundamentales en la generación de información, transparencia, innovación y buenas prácticas, alineadas con los objetivos de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).