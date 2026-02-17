El modelo de los fideicomisos estatales, sus alcances y traspiés en República Dominicana

La figura del fideicomiso surgió en el año 2011 a partir de la ley número 189-11 con el objetivo de garantizar una herramienta novedosa que permitiría desarrollar el mercado inmobiliario en el país.

En teoría, se trata de un contrato donde una o varias personas entregan bienes o derechos de su propiedad a una persona física o jurídica para administrarlos en favor propio o de otras personas al cumplimiento de un plazo o condición.

Evolucionando a través de las distintas gestiones presidenciales, algunos fideicomisos estatales avanzaron como modelos de desarrollo en el mercado hipotecario, mientras otros permanecen detenidos o envueltos en cuestionamientos.

Aunque su uso puede tener un impacto significativo en la economía nacional, saber hasta dónde ha llegado este esquema es vital para canalizar el alcance de los proyectos públicos.

El gobierno del expresidente Danilo Medina fue pionero en esta práctica utilizándola para el desarrollo inmobiliario y transporte.

RD Vial

La Operación, Mantenimiento y la Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (Fideicomiso RedVial) fue suscrito el 18 de octubre de 2013 a través de Fiduciaria Reservas, S.A., y representado por el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, con la autorización del entonces presidente Medina.

Fue el primer fideicomiso público creado por el Estado dominicano para asegurar el adecuado funcionamiento de la principal red vial, además de la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para el mantenimiento de la misma.

Hasta el día de hoy, este fideicomiso es considerado como uno de los patrimonios de mayor valor del Estado, representando la seguridad vial y proyectos de infraestructura que mejoran la conectividad nacional.

Mediante el decreto 327-13 se estableció que su duración sería de 30 años y, luego de transcurrido el plazo, este se extinguiría y se revertiría al patrimonio fideicomitivo, exceptuando la prórroga del mismo por decisión del fideicomitente. Hasta la fecha, continúa vigente.

Ciudad Juan Bosch

El segundo es Viviendas a Bajo Costo República Dominicana (VBC RD), conocido por ser el primer proyecto habitacional diseñado para que adquirientes puedan obtener su primera vivienda de forma accesible, con seguridad y transparencia, en la Ciudad Juan Bosch.

Data del 3 de octubre de 2014 bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia y posee una duración de 20 años avalada mediante el decreto 241-14.

Parquéate RD

El Fideicomiso Público e Irrevocable de Inversión, Administración, Operación y Fuente de Pago, para la Expansión y Operación de la Red de Parqueos de Uso Público de la República Dominicana, mejor conocido como Parquéate RD, es representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mediante el decreto 181-19, cuyo objetivo es gestionar y construir parqueos modernos en el país junto con la supervisión y correcto funcionamiento de las estructuras de parqueos. Hasta el día de hoy, continúa vigente e impulsado por la gestión de Luis Abinader.

Fimovit

Creado mediante el decreto 353-18, el Fideicomiso para Movilidad y Transporte (Fimovit) es el encargado de administrar los sistemas de transporte de cargas y pasajeros, como también la infraestructura de movilidad y el sistema de pago integrado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

El decreto menciona que su duración será de 20 años contados a partir de la suscripción del contrato constitutivo del fideicomiso. Transcurrido, a excepción de prórroga, se extinguirá y se revertirá el patrimonio fideicomitido al Estado dominicano en su calidad de fideicomisario.

Desde su creación hasta la actualidad, se ha convertido en el administrador central de los sistemas de recaudo y fideicomisario de los corredores de autobuses, gestionando a su vez el 25% del impuesto a los combustibles para la renovación del parque vehicular.

Turismo y cultura

Mediante el decreto 186-15 se ordenó la constitución de un Fideicomiso Público e Irrevocable, de desarrollo inmobiliario de infraestructuras turísticas, denominado “Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales” (Fideicomiso DTP RD) para la creación de estructuras legales, financieras y administrativas independientes para la administración o disposición del patrimonio fideicomitido con una duración de 30 años. Este nunca fue ejecutado.

En el año 2016, mediante una rueda de prensa, el Ministerio de Cultura y Fiduciaria Reservas, del Banco de Reservas de República Dominicana, presentaron un plan de fideicomiso a un costo de 465 millones de pesos dominicanos para intervenir 13 de los principales museos nacionales.

Abinader es quien más los ha usado

Desde su llegada al poder, el presidente Luis Abinader ha hecho bastante uso de este instrumento legal para el desarrollo de proyectos específicos, promoviendo incluso la Ley número 28-23 sobre fideicomisos públicos para regularlos. Algunos más exitosos que otros, la página web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo registra más de 20 decretos hasta el 2025.

Tan solo en el 2021 decretó alrededor de 12 fideicomisos, destacándose Pro-Pedernales como uno de los primeros creados en su gestión para fomentar el desarrollo del turismo en la región suroeste con proyectos como Cabo Rojo; el de Gestión Integral para Residuos Sólidos, encargado del cierre de vertederos y rellenos sanitarios a cielo abierto, proyectos de reciclajes, gestión de desechos sólidos en el país y cuidado de los ríos.

Se suma el de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, el Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo, cuyo crédito se adjudica mediante la modalidad de esta figura, según el decreto 549-21, y la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, destinado a lograr una reforma en el cuerpo del orden, aumentando su eficiencia y mejora de relación con la ciudadanía.

En el 2022 y con atención a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026 creó un fideicomiso bajo el mismo nombre para administrar los fondos destinados a la planificación y celebración del entretenimiento, incurriendo en ahorros significativos a largo plazo.

Este cuenta con un convenio marco de colaboración institucional con la participación de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) para impulsar la participación universitaria en el evento deportivo que se celebrará en la región.

El año siguiente estableció el ordenamiento territorial, planificación y desarrollo sostenible Santo Domingo 2050 (SD2050) bajo la sombrilla de esta figura para impulsar la productividad y desarrollo de la provincia Santo Domingo, destacando hasta el momento avances en el primer semestre del 2024 en áreas como agrimensura y convenios de colaboración entre instituciones.

La lista continúa con el de Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fimerca-SD) para remodelar las comunidades en el entorno de los Mercados de Abastos, realizando proyectos como la restauración y renovación del Mercado Nuevo de La Duarte, Mercadom y construcción sin avances registrados de mercados municipales.

Pendientes o sin avances

Es necesario señalar que no todos los fideicomisos decretados por el mandatario han entrado en vigor por diversas razones, como que el fideicomitente no los pone en funcionamiento tras la firma, la imposibilidad de cumplir con sus fines, falta de beneficiarios o superación de límites.

Si existe una razón específica de por qué algunos de estos fideicomisos todavía no han entrado en vigor, la misma aún no es aclarada, pero en este grupo se pueden identificar a los decretados desde el 2021, como el de Masificación del Gas Natural Vehicular (Masgas), cuya finalidad es fomentar y promover la masificación del gas natural vehicular; Proparques, que buscaba ampliar, construir, operar y remozar parques industriales y de zonas francas; el de Promoción Cultural de Arte Público no cuenta con ningún registro de rendición de cuentas o de sus procesos en el portal web de Compras y Contrataciones.

El de Patrimonio Público Recuperado para establecer un vehículo jurídico para implementar la política de recuperación del patrimonio público desviado de forma ilícita, de administración del Fondo de Cohesión Territorial para administrar los recursos asignados en el Presupuesto Nacional a los proyectos públicos vinculados al desarrollo económico sostenible y el de Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir).

Aunque el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), suscrito en el 2021, busca el desarrollo adecuado en la red nacional de transporte público y lleva la finalización del teleférico de Los Alcarrizos o Santiago, es importante destacar que muchos de sus proyectos propuestos se encuentran en fase de licitación, como el monorriel de Santo Domingo, el tranvía, línea 3 del teleférico o el tren metropolitano.

En el 2023 y 2025 quedaron pendientes el de Fomento de Proyectos Aeroportuarios Dominicanos (ProAeropuertos), que ni siquiera tuvo difusión por parte del gobierno dominicano; el de Desarrollo de Infraestructuras; el del Parque Temático del Este; el fideicomiso público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial; y el de la Gestión del Teleférico de Puerto Plata.

Se agrega la implementación de la Inspección Técnica Vehicular para evaluar el estado físico y mecánico de los vehículos de motor en la República Dominicana, amparada en la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, propuesta también como un fideicomiso de alianza público-privada.