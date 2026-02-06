Inespre anuncia la venta de casi dos millones de libras de pollo a 55 pesos

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) informó sobre el inicio de la venta de casi dos millones de pollos que llegarán a la población a través de los distintos programas que ejecuta el organismo oficial.

En total son 1,730,000 libras de la carne blanca.

Así lo informó el director de la entidad, David Herrera Díaz, quien explicó que el pollo tendrá un costo de 55 pesos por libra.

“Comenzamos a recibir 32 contenedores de pollos congelados que serán vendidos enteros en los programas Ruta Alimentaria, Bodegas Móviles, Mercados de Productores y en las ferias en las que tenemos previsto participar”, dijo el funcionario.

Sostuvo que la iniciativa se enmarca dentro de los proyectos que ejecuta la entidad oficial, con miras a suministrar alimentos a precios asequibles a la población.

Manifestó que con la venta del producto también combaten la especulación que pueda registrarse con el precio de la carne blanca.

El director del Inespre explicó que la venta de las cerca de dos millones de libras de pollos se realiza gracias al respaldo que han recibido del presidente Luis Abinader, quien según dijo ha sido enfático en señalar la importancia de la venta de alimentos eliminando los precios de intermediación.

David Herrera Díaz exhortó a la población a estar pendiente de las redes sociales del Instituto de Estabilización de Precios, donde diariamente se publican los lugares donde se ejecutan los programas institucionales de venta de alimentos.