Alza del precio del oro aportará hasta US$400 millones adicionales al Gobierno en 2026

La República Dominicana podría recibir entre 300 y 400 millones de dólares adicionales durante este año, gracias al alza del precio internacional del oro, lo que representaría un apoyo clave al presupuesto nacional aprobado para el 2026.

Así lo explicó el economista Henri Hebrard, quien señaló que esta bonanza fiscal proviene principalmente de la producción minera de Pueblo Viejo, en Cotuí, cuya rentabilidad se ha disparado por el repunte del metal precioso en los mercados globales.

Durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, Hebrard detalló que el presupuesto estatal fue formulado sobre una base de US$3,467 por onza de oro, sin embargo, el precio ya supera los US$4,600, con proyecciones de alcanzar los US$6,000 antes de fin de año.

“Estamos hablando de un precio 1,200 dólares por encima del previsto en el presupuesto. Si lo multiplicamos por unas 650,000 onzas de producción estimada, eso da alrededor de US$800 millones adicionales, de los cuales al menos la mitad corresponde al Estado dominicano”, explicó Hebrard.

Ese monto adicional se traduciría en más de RD$25,000 millones de ingresos fiscales extraordinarios, lo que podría elevar las recaudaciones por minería de los RD$30,000 millones estimados en el presupuesto a cerca de RD$50,000 millones, según proyecciones preliminares.

“Esto apenas comenzando el año es una excelente noticia para la economía dominicana y para la ecuación fiscal del gobierno”, afirmó.

El economista insistió, sin embargo, en que estos ingresos no deben confundirse con recursos recurrentes, y abogó por que se cree una ley que establezca un fondo soberano —similar al modelo peruano o colombiano— para asegurar que este dinero se invierta estratégicamente en el desarrollo de las comunidades mineras y en proyectos de infraestructura a largo plazo.

“Cada onza de oro que sale de la mina no vuelve. Por eso es fundamental diferenciar estos ingresos extraordinarios de otros como el ITBIS o el Impuesto Sobre la Renta. Hay que sembrar el oro, como dijo Arturo Uslar Pietri con el petróleo”, recordó Hebrard.

En respuesta a una inquietud del periodista Manuel Jiménez, Hebrard también consideró viable que el Banco Central explore la posibilidad de recibir parte de los pagos por impuestos mineros en oro físico, lo que permitiría fortalecer las reservas internacionales y, al mismo tiempo, estimular industrias como la joyería nacional.

“Eso ya está contemplado en el contrato con Barrick Gold. Parte del oro podría quedarse en el país, y no solo como reserva estratégica, sino como materia prima para desarrollar un sector de joyería dominicana con identidad propia”, agregó.

Además del oro, Hebrard destacó que otros productos como el cacao también han visto un aumento significativo de precios, lo que contribuyó a que las exportaciones del país alcanzaran un récord de 14,645 millones de dólares en 2025.

Sin embargo, advirtió que este crecimiento ha sido más por precio que por volumen, lo que explica por qué el PIB creció apenas entre un 2.2% y 2.3% en 2025.

A pesar de la buena salud de sectores como turismo, remesas y exportaciones, el economista subrayó que la caída sostenida del sector construcción —con cinco trimestres consecutivos a la baja— limitó el desempeño global de la economía.

“El motor interno de la economía está débil. Si no fuera por el impulso externo, especialmente la minería, el escenario sería muy distinto”, concluyó.