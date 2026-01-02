Gobierno destaca logros alcanzados durante el 2025

Las exportaciones dominicanas alcanzaron US$13,063.6 millones entre enero y noviembre de 2025, para un crecimiento interanual del 10 %, registrándose además el mejor noviembre de los últimos 13 años, con exportaciones por US$1,121.9 millones.

El desempeño exportador estuvo liderado por el régimen de zonas francas, que concentró el 61% del total exportado, seguido por el régimen nacional con un 37%, precisó el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).

Entre los principales productos exportados se destacan el oro en bruto, los disyuntores eléctricos, los cigarros puros y cigarritos, los instrumentos médicos para medir la presión arterial y las camisetas de algodón.

Crecimiento sostenido y dinamismo exportador

Durante 2025, la industria nacional mostró un desempeño sólido tanto en el mercado interno como en el externo.

Entre enero y octubre, las ventas internas acumuladas crecieron un 10.9 % interanual, al pasar de RD$951,067 millones a RD$1.05 billones, reflejando una expansión sostenida de la actividad productiva y comercial.

Este comportamiento se complementó con un mayor dinamismo de los bienes industriales exportados, que alcanzaron US$1,855.3 millones entre enero y noviembre, para un crecimiento interanual de 19.8 %.

Entre los principales rubros se destacan hierro y acero, cementos y plásticos, sectores que evidencian la capacidad de la industria dominicana para fortalecer su presencia en mercados internacionales y aportar valor agregado a la economía nacional.

Zonas francas y empleo

Uno de los hitos más relevantes del año fue que el régimen de zonas francas superó los 200,000 empleos, alcanzando 200,134 trabajadores, el mayor nivel registrado en su historia.

Durante 2025 se generaron 119,965 nuevos empleos en la economía dominicana.

De ese total, 56,873 empleos (47.4 %) se concentraron en sectores bajo la incidencia directa del MICM, como comercio, industria y servicios.

En cuanto a la inversión extranjera directa, alcanzó US$4,050.6 millones a septiembre de 2025, el nivel más alto registrado en las últimas tres décadas, con proyecciones que apuntan a superar los US$4,800 millones al cierre del año.

Mientras en materia de control y legalidad, el país acumuló cinco años consecutivos sin muertes por alcohol adulterado.

En este 2025, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) se incautaron 93.1 millones de unidades de mercancías ilícitas.

República Dominicana ocupa la posición 50 de 158 países en el Índice TRACIT 2025, como una de las economías menos vulnerables al comercio ilícito.

Como parte de su gestión interna, el MICM cerró 2025 logrando la certificación Great Place to Work y manteniendo las cinco normas ISO, consolidándose como referente regional en gestión pública eficiente y calidad institucional.