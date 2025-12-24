Casi 50 auditorías se han hecho a negocios chinos en República Dominicana este 2025

La Dirección General de Aduanas (DGA) intervino este martes un comercio de capital asiático ubicado en la provincia de La Vega, como parte de las acciones de control posterior al despacho de mercancías.

La intervención estuvo orientada a la verificación del estricto cumplimiento de la normativa aduanera vigente, la correcta declaración de las mercancías importadas, la adecuada determinación del valor en aduanas, así como la correcta clasificación arancelaria y el pago íntegro y oportuno de los impuestos correspondientes.

La institución destacó que el comercio fiscalizado se encuentra en operación. En 2025, al día 23 de diciembre, la DGA ha realizado 49 auditorías al sector importador asiático, las cuales han arrojado una diferencias en impuestos de RD$1,592 millones de pesos, a favor del Estado dominicano.

Entre 2020 y 2025, el total de auditorías realizadas asciende a 139, con una diferencia de impuestos de RD$4,509 millones.

Se recuerda que recientemente se reunió la Mesa Contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito, la cual estuvo presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, e integrada por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración; Victor Benavides, director ejecutivo de ProCompetencia; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad, Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria y Comercio.

También, estuvieron presentes representantes del sector privado a través de la Organización de empresas Comerciales (ONEC) y su presidente, Ernesto Martínez, así como Antonio Papaterra, principal autoridad de Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros, entre otros.

Entre las acciones y medidas innovadoras que se están implementando están; la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, el uso de rayos X y bodycams, mesas de trabajo con otras aduanas internacionales sobre mejores prácticas de control con importadores asiáticos, fiscalizaciones conjuntas con DGII y la clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas.