Zonas Francas producen más de 200,000 empleos

El sector de zonas francas alcanzó en octubre de este año su máximo histórico de 200,134 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico y social del país.

El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó; la presidenta de Adozona, Claudia Pellerano y el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo, junto a representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos internacionales.

En el evento se destacó que, entre abril de 2020, el punto más bajo de empleos producto de la pandemia, y octubre de 2025, el empleo en zonas francas aumentó de 119,974 a 200,134 puestos, para un crecimiento acumulado de 67% en cinco años.

El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este hito al indicar que “es una cifra que representa trabajo digno, oportunidades reales y confianza renovada en la República Dominicana”, al tiempo que reiteró que “esto es fruto de una estrategia sostenida, del compromiso de los trabajadores, del empuje del sector privado y de políticas públicas orientadas a generar empleos de calidad, atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del país.”

“Desde 2020 hemos venido trabajando para llevar empleos donde antes no lo había. Reabrimos parques que tenían más de 15 años cerrados y construimos nuevos espacios productivos como el de San Juan de la Maguana. Todo este esfuerzo se traduce hoy en más de 200,000 empleos y en una economía que avanza con la gente en el centro”, enfatizó el ministro Ito Bisonó.

Todo esto se genera en un contexto de expansión de parques industriales, diversificación productiva y fortalecimiento de las capacidades técnicas de nuestro talento humano.

El ministro Bisonó destacó que “a noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos.”

Mientras que Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, expresó: “El sector ha evolucionado desde la manufactura tradicional hacia ecosistemas productivos intensivos en conocimiento, donde actividades como servicios, dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos y logística suman decenas de miles de empleos especializados. En octubre 2025, los servicios registraron 45,460 puestos de trabajo, con un incremento de 6.03% frente a octubre del año pasado. Esta diversificación se sostiene en la formación: entre el año 2020 y octubre de 2025 se desarrollaron 24,494 acciones formativas que acumulan 606,292 horas de entrenamiento técnico, en coordinación con Infotep y las empresas del sector, lo que permite elevar la productividad y la trayectoria salarial de los colaboradores”.

Tecnificación del empleo en el sector ZF

El MICM destacó que el modelo de zonas francas ha experimentado una transformación profunda en su composición laboral. Entre 2004 y 2024, la participación de operarios se redujo de 86% a 63.4%, lo que equivale a más de 39,000 plazas menos en funciones tradicionales. En paralelo, los empleos técnicos pasaron de 9.1% a 25.3%, triplicándose en dos décadas, mientras que los puestos administrativos se duplicaron, al pasar de 4.9 % a 11.3%. Este cambio refleja la transición hacia actividades de mayor valor agregado, vinculadas a manufactura médica, electrónica, servicios globales y logística.

Participación de la mujer e inversión

El 54% del empleo generado en zonas francas es ocupado por mujeres, superando las 106,000 trabajadoras. A ello se suma un robusto encadenamiento productivo con la industria local: las compras locales de zonas francas pasaron de RD$83 mil millones en 2020 a más de RD$155,400 millones en 2024, un crecimiento de 87%. En términos de inversión, la acumulada en el régimen llegó a US$7,735.7 millones en 2024, para un aumento de 49% respecto a 2020.