Magín Díaz dice reforma fiscal debe ser progresiva, “quien tiene más tiene que pagar más”

Aunque aún no se habla de una fecha específica, ya que hacen falta “condiciones políticas y sociales” para presentar una reforma fiscal, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que está consultando con diferentes sectores este tema.

“Hacer reforma en esta época es difícil, la población está rehacía, entonces cualquier reforma que se haga debe ser consensuada, debe ser viable, debe ser progresiva, o sea lo que tienen más tienen que pagar más, hay que combatir la evasión y eso se está haciendo”, dijo al ser entrevistado en el programa Matinal, que se transmite por Telemicro.

Explicó que en la actualidad el país no se está al borde de una crisis económica, por lo que no hay que acelerar ningún proceso, por lo que el gobierno continúa trabajando en la eficiencia de los subsidios y aumentar los ingresos.

La reforma fiscal será amplia y se bajará la tasa del ITBIS Lea también

“Los empresarios están conscientes de que el Gobierno necesita más recurso, lo que tenemos que ver es el momento, tendrá que ser una reforma sensata, una reforma que sea, no necesariamente, técnicamente, la mejor, pero que sea viable políticamente”, dijo Magín Díaz, al indicar que una parte de la reforma será para bajar la deuda y otra para aumentar la inversión.

Dijo que debe ser una reforma tributaria “más justa” y buscar un poco de margen en relación con el impuesto empresarial y personal, ya que algunos productos, como alcohol, cigarrillos, vehículos, combustibles, son “un poco altos”. “Lo que tú tratas es de proteger a los pobres siempre”.

“Es complicado tu hacer reformas cuando tú tienes una clase media tan grande, ese será el reto en su momento, aquí las políticas monetaria y fiscal están muy coordinadas”, explicó, al tiempo de decir que Luis Abinader ha apostado todo a la estabilidad.