Abinader: "Hoy la República Dominicana es el mejor lugar para invertir en toda Latinoamérica"

El presidente Luis Abinader aseguró que hoy la República Dominicana es el mejor lugar de Latinoamérica para invertir.

El mandatario dijo que en los últimos años las cadenas hoteleras norteamericanas han crecido en República Dominicana, situando al país como el segundo con más inversión estadounidense de América Latina, solo superado por México.

Asimismo, indicó que en la actualidad hay 15,000 habitaciones turísticas en construcción, de las cuales unas 6,000 serían inauguradas este año, impulsando la generación de empleos de calidad y estabilidad económica para los dominicanos.

En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el turismo dominicano se encuentra en el mejor momento de su historia, a pesar de la disminución de llegada de visitantes de los Estados Unidos, que ha sido suplida por sudamericanos y recuperación del mercado europeo.