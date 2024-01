Petróleo registra leve alza entre tensiones geopolíticas y una ola de frío

El petróleo subió ligeramente el jueves impulsado por las tensiones en el mar Rojo y la perspectiva de una ola de frío en Estados Unidos, mientras que la inflación mayor a la esperada en diciembre en Estados Unidos hace temer por la demanda.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo, ganó 0.79 % a 77.41 dólares.

En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para febrero ganó 0.91 % a 72.02 dólares.

Tamas Varga, analista de PVM Energy, recordó que "las tensiones en Medio Oriente y la intensificación de los ataques de los hutíes contra navíos comerciales" en el mar Rojo son factores importantes para sostener los precios del crudo.

El jueves además, Irán incautó un petrolero en el golfo de Omán, en represalia por el "robo", según Teherán, por parte de Estados Unidos, de un importante cargamento de petróleo iraní transportado por este mismo navío el año pasado.

Estados Unidos exigió a Irán que libere "inmediatamente" el barco petrolero incautado y dijo que estaba estudiando las medidas a tomar en respuesta.

Se agrega a estos factores alcistas la perspectiva de una ola de frío en Estados Unidos.

"Una ola de frío tiene diversas consecuencias: por un lado las personas no salen, y no conducen" sus vehículos lo cual puede reducir la demanda. "Por otro lado, hay un riesgo de caída de la producción porque las refinerías no pueden funcionar", alertó Phil Flynn, de Price Futures Group.

Según este analista los precios del crudo se mueven "nerviosamente" entre "los riesgos para la oferta" por la situación geopolítica y "los temores por la demanda vinculados a la inflación estadounidense, todavía alta" que podría acarrear tasas de interés elevadas por más tiempo.

La inflación volvió a cobrar impulso en Estados Unidos en diciembre, con un incremento de precios por encima de lo esperado, de 3.4 % a 12 meses.