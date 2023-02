Turismo creció 27% en enero

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD.

El ministro de Turismo, David Collado, informó ayer que el sector turístico generó US$835 millones en divisas en el primer mes de este año, equivalente un 20% más con relación al 2022.

Durante la habitual presentación de balance del sector, Collado informó que cerca de un millón de turistas visitaron República Dominicana en enero de 2023.

Explicó que 948,737 visitantes escogieron como destino este país, 106,221 más que en 2022, y que su visita fue para cumplir múltiples propósitos que van desde el ocio, encuentros familiares, bodas y participación en conferencias.

Destacó que el turismo dominicano creció el pasado mes un 27%, por lo que se convirtió en el mejor enero de la historia.

“El reto de 2023 es superarnos a nosotros mismos, luego de los extraordinarios resultados de 2022, y lo estamos consiguiendo”, enfatizó Collado al presentar el balance habitual del comportamiento de este sector, en un hotel del Distrito Nacional.

Se precisó que por la vía aérea entraron al 674,737 turistas, para un crecimiento de 27% respecto a 2022; y mediante cruceros llegaron 273,845 cruceristas para un crecimiento de 191% respecto al 2022. Este resultado arrojó que un total de 948,582 visitaron este lado de la isla, lo que se traduce en un crecimiento de 52% en llegada total de visitantes por aeropuertos y puertos.

Mientras que la viceministra de turismo, Jaqueline Mora, subrayó que enero de 2023 superó en casi un 50% el récord anterior, que data de enero de 2017, cuando llegaron a República Dominicana 186,000 pasajeros, versus los más de 273,000.

“Y no solo fue el mejor mes de la historia en cuanto a llegada de cruceristas, también fue el de mayor cantidad de operaciones con un total de 112 operaciones dentro de las cuales se recibió el crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas”, con capacidad de casi 7,000 personas, en el puerto de Taino Bay”, afirmó Mora.

Detalles

En cuanto a las visitas aéreas de enero de 2023 tuvo un incremento de un 23% respecto el mismo mes del año 2022 y de un 13% respecto enero del 2019.

El aeropuerto que más visitas recibió fue el de Punta Cana, con una recepción de 406,000 turistas, seguido de Las Américas con 141,000 y luego Santiago y Puerto Plata con 62,000 y 45,000, respectivamente.

La ocupación hotelera promedio se situó en 78% en enero de 2023 y superó la ocupación promedio de 2022 la cual fue de 71%.

La funcionaria comentó que el polo turístico con mejor promedio de ocupación fue La Romana- Bayahíbe que tuvo un 84%, seguido de Punta Cana-Bávaro con un 83%.

Mochileros en auge

Sobre las tendencias de viaje para este año, los funcionarios señalaron que aumentaron en un 46% los viajes de mochileros, según un estudio de Expedia.

Un 39% busca viajes tranquilos. Sobre los millennials (27 a 42 años) se comentó que un 60% de ellos está interesado por las formas alternativas de viajar.

Mientras que un 68% busca inspiración en línea para planificar un viaje y un 49% prefiere utilizar propiedades privadas.

Los que volverán

De 39,317 turistas encuestados, un 91% afirmo que volvería a visitar la República Dominicana y de cinco estrellas calificaron su estadía con 4.8.

Un 55% de estos visitantes se enteró de este destino a través de amigos y familiares, un 18% por internet, así como un 17% mediante agencias de viajes y un 10% nacido o tiene familia en el país.

Vienen en masas de EEUU

Los turistas procedieron en su mayoría de Estados Unidos, seguido de Canadá, Colombia, Argentina, Perú, Puerto Rico, México, Reino Unido, Chile y Brasil.



Vuelos

De acuerdo con datos de la Junta de Aviación Civil (JAC) Para enero se recibieron 5,800 vuelos comerciales con más de 300 conexiones. Estos ciudadanos se hospedan principalmente en resort tradicionales, Premium y “Big players”.



Enero

En los tipo boutique premium y simples, urbanos y de corta estancia, con una ocupación de un 78% para enero.

La disponibilidad hotelera fue de un 91%, y un 90% fueron extranjeros.