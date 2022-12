Precios de los fletes marítimos registran disminuciones en China

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

Los precios de los fletes marítimos registran una significa rebaja. De acuerdo acon el presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana, Teddy Heinsen, los precios han bajado significativamente en los contenedores de 40 pies que vienen desde China, mientras que se mantienen estables en el comercio internacional con Europa y con Estados Unidos.

Hace aproximadamente un año un contenedor de 40 pies pagaba US$17,000 y hoy se encuentra entre US$3,000 y US$4,000 , en el caso de China.

En el caso de Estados Unidos, los precios de los fletes se mantienen por un tema más bien de volúmenes, ya que el comercio con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de República Dominicana, está aumentando, según las explicaciones de Heinsen, pero esos tampoco subieron de forma que preocupe. Recalcó que como hay más oferta que demanda el precio sube, pero están estables.

En tanto que con Europa, también los precios están estables, a pesar de que en el territorio europeo hay dificultades como suspensiones de líneas marítimas en el Mar Negro y el Mar Mediterráneo y eso afecta sus costos, aunque esa congestión que se está registrando en Europa del Norte no a los que vienen a RD.

Heinsen dijo que los fletes desde Europa nunca subieron como los de China y que la suspensión de buques se debe a la guerra de Rusia en Ucrania.

“Los fletes desde China hacia el resto del mundo han bajado de los niveles de 2019. Eso significa que de unos US$17,000 que estaban hace un año están entreUS$3,000 y US$4,000 el contenedor de 40 pies”, afirmó el presidente de la Asociación de Navieros.

Explicó que los costos de los fletes auropeos se aplican en todos los barcos que van a Roterdam con el mismo precio, y esos se reflejan en los fletes marítimos y por eso no han bajado.

“Hasta ahora, lo que es el lejano oriente está perfectamente bien. Hay espacio. Los fletes están bastante aceptables. Los Estados unidos están sin congestión y los barcos esán entrando de manera ágil”, dijo.

En cuanto al Caribe, Heinsen indicó que tampoco subieron de precios a Centroamérica y República Dominicana. Un hecho importante es que hay barcos que están llegando desde China hacia el país y las líneas marítimas los están usando. Eso se debe a que según explicó Heinsen, China está soltando un poco la necesidad de transporte y esos barcos están viniendo al Golfo.

Dijo que por tanto el próximo trimestre del año 2023 “podríamos ver reducciones de precios de fletes sustanciales en esa área”.



Barcaza al Caribe

Respecto a la barcaza que iría semanal al Caribe, específicamente a Curazao, el presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana, Teddy Heinsen, precisó que “eso no ha avanzado”.

No obstante, dijo que hay varios proyectos al respecto de barcazas que irían al Caribe, a hacia Haití y a Trinidad. Estima que como no hay tanto comercio con las islas puede ser el motivo de que no haya avanzado el proyecto, ya que el comercio bilateral no es significativo y solo se da desde RD hacia allá. Para que sea negocio tiene que ser de doble vía.

Recalcó que todo depende el volumen que pueda venir de tránsito a República Dominicana para seguir hacia esas islas, porque el volumen dominicano no es suficiente para que pague ese transporte.

Previo a la pandemia del Covid-19, el entonces canciller Vargas Maldonado reveló en el encuentro Listín Diario en la Globalización que firmó un acuerdo que facilitará el flujo comercial con el aumento de las exportaciones de bienes del país por la vía marítima hacia Curazao.

Dijo que por medio del Barco San Andrés saldrían 40 furgones semanales desde el puerto de Haina Terminals hacia el puerto de Willemstad, con capacidad para llevar productos secos y también refrigerados a Curazao.

Esto facilitará el flujo de exportaciones porque permitirá una conectividad de importancia con la salida de la embarcación de 40 pies.

Reporte global

Los precios en general bajaron 7% en la semana del 10 al 17 del pasado noviembre a US$2,591.41 por contenedor de 40 pies. Según datos de Drewry World Container Index, que es el índice de puertos global, Entre noviembre 2021 a noviembre 2022 han bajado de US$14,000, US$12,000 y US$10,000 a US$2,591.41.

Siguen bajando

Este 15 de diciembre 2022, el índice mundial de contenedores Drewry disminuyó un 1% a US$$2,127.33 por contenedor de 40 pies y es un 77 % más bajo que en la misma semana de 2021. Las tarifas de flete en Nueva York - Roterdam cayeron un 4 % o U$$53 a $1.269 .