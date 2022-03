Presidente del BID opuesto a que empresas americanas inviertan en China primero que en América Latina

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, dijo que no quiere que ninguna empresa de Estados Unidos ni de América Latina invierta un solo dólar en China, ni en cualquier otro lugar de Asia, primero que en América Latina.

Claver Carone se refirió también a que en 2021 el BID financió más de US$4,000 millones en “Nearshoring” y más de US$2,000 millones al sector privado con el BID Invest. En ese contexto fue que dijo que no quiere que ninguna empresa de Estados Unidos ni de la región de América Latina invierta un solo dólar en China ni en Asia primero que en la región Latinoamericana.

"He sido claro en todos los lugares a los que he ido, no quiero que una sola empresa, estadounidense, europea o de otro tipo, considere invertir un dólar en China, o en cualquier otro lugar de Asia, sin considerar primero uno de los 26 países prestatarios del BID aquí mismo en América Latina y el Caribe", precisó Claver Carone.

Dijo que la digitalización es el mejor vehículo para atacar la corrupción y destacó el programa que desarrolla el organismo a través del BID Invest 2.0 en Guatemala, Perú, Honduras, Argentina y Paraguay.

También indicó que el BID ha visto mucha burocracia en Centroamérica y en América Latina y donde hay 16 burocracias hay 16 oportunidades para la corrupción.

Sobre la guerra rusa sostuvo que la región tendrá el mismo impacto que todo el mundo, pero hay cuellos de botella que se tienen que resolver.

En un espacio virtual mediante la plataforma de zoom el presidente del BID respondió preguntas de periodistas de la región de América Latina, luego de la realización de la Reunión anual de la Asamblea de gobernadores 2022, en la cual fue escogido gobernador el ministro de Jamaica Nigel Clarke.

En la actividad virtual con los periodistas, Claver Carone manifestó que el BID dio una primera garantía de economía azul, un bono azul, a Bahamas, para apoyar el sistema de la economía azul y que el organismo quiere replicar en otros países y para el Caribe significa agua.

Indicó que esa garantía de US$200 millones sirvió para motorizar otros US$700 millones en financiamiento.

Entre otros temas relacionados con el impacto de la guerra rusa y la dependencia de materias primas como los fertilizantes, que en el caso de Brasil depende en un 75% de Rusia, Claver Carone destacó que la región Latinoamericana está vacunada en un 65% contra el Covid-19, lo que la convierte en líder mundial de la vacunación

Digitalización

Con respecto al acceso a la digitalización, el presidente del BID indicó que la tecnología financiera es una vía hacia la bancarización y a la formalidad.

“No hay mejor vehículo para atacar la corrupción que la digitalización”, manifestó al explicar que conjuntamente con Microsoft están desarrollando un programa con varios países de la región para que los ciudadanos vean y sigan los proyectos de inversión.

El BID, dijo, está trabajando con los gobiernos y el sector privado para aumentar la transparencia, ya que América Latina es la región con menor confianza entre los ciudadanos.

“La digitalización es la mejor oportunidad para combatir la corrupción y para impulsar la transparencia.

También dijo que en 2023 presentarán una propuesta global en la Asamblea que se celebrará en Panamá.

Puerto de Manzanillo

El BID celebró su Asamblea Anual de Gobernadores del BID y el BID Invest, reunión en la cual su presidente Mauricio Calver Carone, reveló que el organismo multilateral ha aprobado un préstamo de US$100 millones para Puerto de Manzanillo para construir una terminal de logística moderna.

Esta terminal estará equipada para manejar embarcaciones más grandes y cargas en contenedores.

La expansión del puerto de Manzanillo va a cumplir con la resiliencia climática moderna y con la conservación natural va a estimular las exportaciones agrícolas, ofreciendo también nuevas oportunidades de empleo con un enfoque mujeres y personas con discapacidades, afirmó.

“Nuestro desafío es replicar rápidamente esta y otras historias de éxito en desarrollo en toda la región”, dijo.

.

Apoyan históricas

reformas BID

Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest aprobaron ayer la hoja de ruta para realizar una serie de reformas institucionales en el BID y respaldaron una propuesta de aumento del capital de BID Invest, la ventanilla del BID para el sector privado.

Medidas

Estas medidas de los Gobernadores modernizarán al BID, a BID Invest y a BID Lab, el laboratorio de innovación, dando paso a un nuevo modelo de negocios del siglo XXI que ayudará a los países de América Latina y el Caribe a afrontar con más eficacia desafíos como la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la digitalización.