Abinader responde a Leonel: “Yo lo invitó a almorzar pero a Pedernales”

El presidente Luis Abinader manifestó que le gustaría almorzar con exmandatario Leonel Fernández, pero en Pedernales, para hablar sobre el desarrollo turístico de la región sur del país.

“Yo sí lo invito a que vayamos a almorzar pero a Pedernales. Al puerto de cruceros de Pedernales, para hablar de Pedernales y de todo el sur. Lo invito cordialmente a que nos acompañe y le podamos enseñar el desarrollo en Pedernales. Almorzamos juntos frente al muelle, vemos el desarrollo, yo le explico todo y hablamos también del sur, así que está cordialmente invitado”, manifestó el mandatario.

Desde la pasada semana, tanto Abinader como Fernández se encuentran debatiendo sobre cual administración gubernamental ha impactado más en Santiago de los Caballeros.



Al ser abordado durante LA Semanal con la Prensa sobre la invitación realizada por Fernández a almorzar para debatir sobre la realidad de la República Dominicana, Abinader señaló que luego de las elecciones del mes de mayo del 2024 él solicitó reunirse con el dirigente opositor pero nunca se llegó a concretar el encuentro.

Con relación a los señalamientos realizados por el presidente de la Fuerza del Pueblo sobre la situación en la provincia de Santiago de los Caballeros, el jefe de Estado recalcó que el expresidente no logró identificar una obra de sus gestiones de gobierno en esa región que tenga más impacto que “un solo kilómetro de la construcción del Monorriel”.

“Imagínense, durante sus 12 años de Gobierno no se construyó una sola vivienda en Santiago y nosotros hemos construido y entregado 2,019 viviendas y hay 1,200 en construcción de una obra que él no mencionó, que es la cañada de Gurabo; pero yo sé que es muy difícil hablar de Santiago, yo creo que yo me excedí ahí”, exclamó Abinader.

Al realizar “La Voz del Pueblo”, Fernández respondió indicando que crítico en sectores como Los Pepines, La Barranquita, El Congo y Rafey, donde el suministro de agua potable es prácticamente inexistente. Las familias se ven obligadas a gastar entre 2,500 y 3,000 pesos en camiones cisterna, lo que representa hasta el 15 % de sus ingresos mensuales.

Con respecto al Monorriel, Fernández destacó que, aunque se presenta como una obra de progreso, la falta de planificación ha convertido su construcción en un dolor de cabeza para los santiagueros. Comerciantes de la avenida Las Carreras han denunciado pérdidas millonarias debido al caos vial y la falta de accesos.