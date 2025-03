Abinader dice que todos los organismos del Gobierno buscan a Sudiksha Konanki

El presidente Luis Abinader manifestó su empatía y preocupación por la desaparición de la joven turista Sudiksha Konanki, quien desapareció desde la madrugada del pasado jueves tras salir junto a un grupo de amigos en Punta Cana, La Altagracia.

Durante el espacio “LA Semanal” desde el Palacio Nacional, el mandatario indicó que todos los organismos del Gobierno están en búsqueda de la joven de 20 años, mientras realizan un operativo especial por mar.

“Nosotros tenemos toda empatía y preocupación con la situación de esa joven”, dijo el presidente.

Asimismo, respondió a los señalamientos internacionales sobre la seguridad en el país tras la desaparición de Konanki, al asegurar que República Dominicana es de los países más seguros del mundo.

“El país recibe más 11 millones de visitantes al año, prácticamente no tenemos ninguna situación especial o circunstancia especial, esto es una pena. Somos de los países no as seguro de América Latina, más seguros del mundo”, expresó.

El jefe del Estado agregó que “yo pienso que alertar de qué, si no se conoce la situación y lo que se está investigando es un accidente”.

Ante esto, indicó que están investigando el hecho para brindar una aclaraacion sobre lo sucedido.

“Lo principal es nuestra empatía y preocupación con la familia, todos tenemos hijos, hijas; pónganse en la situación de esa familia, es muy difícil”, puntualizó el presidente.

Sobre Sudiksha Konanki

Las autoridades informaron que Sudiksha Konanki Chowdary fue vista por última vez la madrugada del pasado 6 de marzo, cuando entró a la playa del hotel Riu, Punta Cana, junto a un amigo que se encuentra bajo investigación.

La joven se encontraba hospedada en el hotel, junto a cinco amigos que arribaron al país el pasado 3 de marzo.

La Policía precisó que tras ser enterada de la situación el pasado viernes 7 a las 8:00 de la mañana, vía telefónica por la Embajada de Estados Unidos en el país, se ha iniciado una exhaustiva búsqueda por mar, aire y tierra, en toda la periferia y zonas aledañas, mediante la utilización de drones, helicópteros, buzos, lanchas, unidades caninas y personal humano, entre otras tecnologías.