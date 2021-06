Productores se quejan por rebaja de 2 pesos a la leche

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD.

La semana pasada circulaba en las redes sociales un vídeo donde unos productores de leche la tiraban al suelo. La razón que detonó esta acción por parte de la Asociación de Ganaderos de Yásica en Puerto Plata fue que la empresa que les compra la leche empezó a pagarles RD$23 y no RD$25 como lo hacía días antes.

Sin embargo, Miguel Laureano, director ejecutivo Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera (Conaleche), explicó que en esta época las empresas empiezan a pagar menos por los tanques de leche porque son pequeñas queserías que cuentan con gran almacenamiento del producto en las fechas actuales.

“Este no era el momento para hacer un reclamo de esa naturaleza, lo que hay que hacer es poner a funcionar esos centros de acopio de leche fría porque hay una demanda importante de leche en el país, incluso hay una planta que está comprando a RD$31.30 en la línea noroeste”, aseguró Laureano al ser consultado por Listín Diario.

En promedio, la leche grado A se está pagando a los productores a RD$29.30. El representante de Conaleche indicó que desde hace 10 meses ha estado en conversaciones con la Asociación de Ganaderos de Yásica para que almacenen leche en los centros de acopio y así conseguirles mejores mercados, aunque admitió desconocer las razones por las que ellos no han cambiado de empresa, ofreciéndoles ayuda para que encuentren nuevos mercados en otras plantas procesadoras de leche fría.

Altos precios



La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) mostró preocupación por los recientes aumentos en los precios de los alimentos.



No obstante, sus ejecutivos aseguraron que aprovecharán la situación nacional e internacional del aumento y carestía de los alimentos que se están produciendo actualmente en el país y en el mundo, para convertirla en una oportunidad de avanzar en la garantía de la seguridad alimentaria.



“Las alzas se deben a varios factores, pero el principal es el aumento desproporcionado de las materias primas en el mundo, lo que se traduce en aumento de los productos terminados, que no son responsabilidad de los productores”, manifestó Eric Rivero, presidente de Confenagro.

Señaló que la población debe entender que esta situación es mundial, y es la consecuencia de un año entero de paralización de la economía como producto de la pandemia del coronavirus.