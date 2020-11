Corporación a cargo del Aeropuerto de PC dice que el aumento de los costos de vuelos no es su culpa

Santo Domingo, RD

La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) desmintió la información aparecida en algunos medios de comunicación y redes sociales en donde se le atribuye al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, propiedad de la CAE, la presunta responsabilidad por los sobrecostos de volar hacia este destino turístico en comparación con Cancún (México).

Mediante un comunicado de prensa, la CAE expresó que esos medios desvirtuaron el contendido de las declaraciones realizadas por el empresario Alex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple LeisureGroup (ALG), atribuyéndole falsamente esa responsabilidad al Aeropuerto.

El director de operaciones de la CAE, Rafael Alberto Smith, asegura que el expositor comparó en su intervención al costo de los boletos o pasajes para volar a Punta Cana y a Cancún, no el costo utilizar a estos destinos.

“El precio de los boletos, es fijado por la aerolínea, y en esta decisión influyen la competencia (la diversidad de aerolíneas que ofrecen el servicio), los impuestos a los pasajeros, los impuestos al combustible, el costo de operación de la aerolínea y la tasa por usar las instalaciones del aeropuerto”, expresó Smith en un comunicado de prensa.

Asimismo, la CAE afirma que la administración del aeropuerto Punta Cana no incide en los principales costos, porque es el Estado quien decide los impuestos al boleto de avión, el costo por galón, el impuesto a los combustibles y las tasas o impuestos que paga la aerolínea por volar al país.

Además de los cargos indicados, cada pasajero que llega deja al Estado un ingreso de US$000, que la aerolínea incluye en el boleto, en adición a lo que corresponde como cobro por su servicio.

El aeropuerto recibe un pago fijo por cada pasajero que llega y sale y por los servicios que ofrece a la aerolínea en el aeropuerto. Estos servicios tienen costos similares en todos los aeropuertos locales.

El director de operaciones de la CAE declaró que Zosaya se refirió al costo del boleto para el viaje, que está determinado principalmente por las tasas e impuestos del Gobierno, el costo del combustible y la porción que corresponde y fija la aerolínea “que es la mayor porción” y no por lo que cobra el Aeropuerto Internacional Punta Cana, la cual es una tasa por servicios que no ha tenido variación y por lo tanto entienden que no es la razón para el aumento del costo del boleto; por lo que no se puede afirmar que “aeropuerto Punta Cana tiene vuelos 2.5 veces más caros que viajar a Cancún”.