Juan Manuel Méndez: “No hay forma de predecir estos eventos”

Citando unas declaraciones del meteorólogo John Morales, en el programa “El Despertador”, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, explicó que no existen herramientas que permitan predecir los milímetros de lluvia que impactaron el suelo la madrugada de este miércoles.

Recalcó que los “eventos” como este se producen por nubes de desarrollo vertical, lo que impide determinar la cantidad de milimetría de lluvia asociada a la vaguada.