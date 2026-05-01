VIDEO: Trabajadores marchan hasta el Palacio Nacional en reclamo de salarios, cesantía y alto costo de vida

Cientos de trabajadores marcharon este viernes en las calles de Santo Domingo en demanda de soluciones al alto costo de la vida, aumentos salariales, respeto a la cesantía laboral y contra casos de corrupción como el del Servicio Nacional de Salud (Senasa), así como en rechazo al proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana.

La movilización, realizada por el Día Internacional de los Trabajadores, avanzó hasta las inmediaciones del Palacio Nacional, donde los manifestantes fueron recibidos por un amplio dispositivo de seguridad compuesto por agentes antimotines de la Policía Nacional.