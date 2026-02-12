Ebenezer Guerra: "Yailin es mi amor platónico"

La incidencia de Ebenezer Guerra en la música no ha sido fortuita, pues el joven destaca por su talento y carisma, cualidades que lo han posicionado como un relevo significativo en el merengue desde su debut en el año 2024. En apenas dos años de carrera, el joven cantante logró captar la atención de los miembros de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), obteniendo una nominado a Premios Soberano 2026 en la categoría Revelación del Año.

Ahora todo en su vida parece bonito. Sin embargo, en una entrevista en el podcast “El Cuartico”, de LISTÍN DIARIO, Ebenezer contó las vicisitudes que atravesó junto a su madre y sus hermanos mayores, antes de ser descubierto por sus manejadores mientras limpiaba los cristales de los vehículos que circulaban por las avenidas de su natal municipio de Higüey (provincia La Altagracia), aunque entiende que nació artista, ya que desde pequeño mostró interés por la música.