Procuradora afirma que la fase Senasa 2.0 está en marcha y que nunca se ha detenido

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, salió al frente de los rumores que sugieren un estancamiento en las investigaciones del caso Senasa, hecho por el cual se encuentra guardando prisión el exdirector de esa institución Santiago Hazim y varios de sus colaboradores.

Aseguró que el Ministerio Público no se detiene y que la sociedad puede tener la certeza de que habrá resultados en las investigaciones de ese caso.