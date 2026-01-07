¿Qué provocó risa en la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial?

La Audiencia Solmene por el Día del Poder Judicial seguía todos los protocolos de rigor. Silencio y la atención de los presentes, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial iniciaba su discurso.

Luis Henry Molina saludó a cada una de las autoridades presentes e invitados, desde el presidente Luis Abinader hasta los expresidentes de la SCJ y el expresidente de la República, Leonel Fernández.

Pero de repente todos rieron a carcajada. Fue cuando Luis Henry Molina saludaba a su esposa Paola Roa.