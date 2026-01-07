Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Videos
La Audiencia Solmene por el Día del Poder Judicial seguía todos los protocolos de rigor. Silencio y la atención de los presentes, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial iniciaba su discurso. Luis Henry Molina saludó a cada una de las autoridades presentes e invitados, desde el presidente Luis Abinader hasta los expresidentes de la SCJ y el expresidente de la República, Leonel Fernández. Pero de repente todos rieron a carcajada. Fue cuando Luis Henry Molina saludaba a su esposa Paola Roa. También le pude interesar estos videos: Rosvely Pérez, sobreviviente del Jet Set: Mi vida es diferente después de eso https://youtu.be/WxrzgGFzcPQ Lourdes de la Maza, hija de uno de los hombres que ajustició a Trujillo: “Duré dos meses encerrada” https://youtu.be/0tqWjfR9fwE Los detalles ocultos del complot contra Trujillo: Los revela Juan Daniel Balcácer https://youtu.be/HUqQJhFVmkc Miguelina, Aname y Gloria: tres vidas marcadas por el Jet Set por la muerte de Karla Lantigua https://youtu.be/S2TVwIW6jvI “Mi papá era un civil, un ciudadano… en el ajusticiamiento”, dice hijo de Antonio Imbert Barrera https://youtu.be/H9o1uZ20cx4 Más noticias en https://listindiario.com/ Suscríbete al canal https://bit.ly/335qMys Síguenos Twitter https://twitter.com/ListinDiario Facebook https://www.facebook.com/listindiario Instagram https://www.instagram.com/listindiario/ Video

¿Qué provocó risa en la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial?

La Audiencia Solmene por el Día del Poder Judicial seguía todos los protocolos de rigor. Silencio y la atención de los presentes, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial iniciaba su discurso.

Luis Henry Molina saludó a cada una de las autoridades presentes e invitados, desde el presidente Luis Abinader hasta los expresidentes de la SCJ y el expresidente de la República, Leonel Fernández.

Pero de repente todos rieron a carcajada. Fue cuando Luis Henry Molina saludaba a su esposa Paola Roa.

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

Tags relacionados