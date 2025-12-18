Jet Set: Sheila Berroa, su entrañable recuerdo permanece vivo entre Canadá y RD

“Si Sheila estuviera aquí”. Esa frase se ha convertido en el amargo consuelo de los familiares y amigos de Sheila Lisbeth Berroa de Peña, la joven de 24 años cuya vida se apagó el pasado 8 de abril bajo los escombros del techo de la discoteca Jet Set.

Sheila no era una visitante asidua de la vida nocturna.

Residente en Canadá, donde se destacó como una estudiante brillante y gerenciaba una sucursal de Planet Fitness, se encontraba en República Dominicana por un trámite migratorio.