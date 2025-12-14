Más de RD$3,882 millones pagó Senasa a Eduardo Read y empresa Khersum por contratos

Aunque la empresa Khersum, S.R.L. propiedad del empresario Eduardo Read Estrella tenía un contrato con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde 2016, con la entrada de Santiago Hazim como director ejecutivo de esa entidad se realizaron varias adendas y “aumento desproporcionado e irregular en la cantidad de afiliados” lo que permitió un alza en el dinero a pagar.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción contra las 10 personas vinculadas a este caso, el primer contrato que firmó Eduardo Read Estrella con Senasa “para la compra y venta de servicios de salud”, fue el 1 de septiembre de 2016, y el mismo recibió varias adendas, “sin criterios para determinar monto y cantidad de afiliados”.