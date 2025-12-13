Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

MP: Santiago Hazim creó un comité fraudulento para favorecer a amistades y círculo político

El Ministerio Público anunció durante el fin de semana la puesta en marcha de la denominada "operación Cobra", en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante el operativo, que conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales, fue arrestado el exdirector de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy.

