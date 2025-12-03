Shadow Blow: “Yo soy muy exigente con la música que hago”

“La casa de Alofoke 2” marcó un nuevo capítulo en la carrera de Shadow Blow, pionero de la música urbana romántica en República Dominicana. En su próximo paso, el artista está listo para contar su historia musical durante su concierto del próximo 20 de diciembre en la Gran Arena del Cibao en Santiago de los Caballeros, donde sus compañeros del reality dirán presente.

Aunque actualmente el artista celebra el éxito que ha logrado con “Zaza”, el artista admitió que la música no se encuentra en su mejor momento y que “la mayoría de las canciones están pereciendo muy rápido”, según dijo en una entrevista con LISTÍN DIARIO.