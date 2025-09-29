Recogiendo la basura: Una familia completa al servicio de la limpieza de SDE

Tal vez algunos no vean con buenos ojos que varios miembros de una familia trabajen en una misma institución de servicios públicos. Lo cierto es que, cuando lean la historia, notarán que el caso de Maribel Domínguez no es algo común.

Lleva casi 20 años trabajando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Al no tener quien le cuidara a sus cuatro hijos, algunos viviendo con una condición especial, “me los llevaba a recoger basura conmigo, y así los protegía y ellos me ayudaban”. Ella es de esas madres que lo sacrifican todo por el bienestar de su familia.